publié le 18/08/2017 à 12:45

Le réveil est douloureux en Catalogne. Selon un bilan encore provisoire, au moins 13 personnes ont été tuées et une centaine blessées, jeudi 17 août, après qu'une camionnette blanche a foncé sur la foule sur La Rambla à Barcelone. À peine sept heures plus tard, une voiture a tenté la même opération sur des passants qui se trouvaient sur le bord de mer à Cambrils, à 200 km de la capitale catalane. Le bilan est lourd (1 mort et 6 civils et un policier blessé) mais le bain de sang a été évité grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre, qui ont abattu les cinq hommes présents à bord de l'Audi A3 munis de ceintures explosives factices.



Très vite après le premier attentat, deux suspects, un Espagnol, né à Melilla (ville sous administration espagnole dans le nord du Maroc) et un Marocain de 28 ans ont été arrêtés à Ripoll et Alcanar, une localité où la nuit précédente une explosion dans un logement a fait un mort et sept blessés. Ce dernier avait loué la camionnette blanche utilisée sur La Rambla à son nom. Avec la même carte bancaire, l'autre avait loué un second véhicule. Si ces deux événements sont bien liés comme semble l'indiquer la police, le commando, dirigé par l'organisation État islamique, qui a frappé la Catalogne les 17 et 18 août pourrait être composé d'au moins 7 hommes. El Pais parle même de 12 hommes potentiels.

Le Marocain, qui se serait rendu de lui-même au commissariat selon le maire de Ripoll (dans El Pais) mais a été interpellé selon la police, a déclaré aux forces de l'ordre avoir fait l'objet d'un vol de ses papiers d'identité et qu'il se trouvait à Ripoll, à une centaine de kilomètre de Barcelone, au moment de l'attaque. Les soupçons des Mossos se seraient alors concentrés sur le frère du Marocain. Selon la police, le jeune homme âgé de 17 ans aurait pu voler les papiers d'identité de son frère. "Mais pour le moment nous ne savons pas s'il est le conducteur de la camionnette. C'est la cible de nos recherches", a annoncé la police sur le réseau social Telegram.

Le conducteur de la camionnette toujours en fuite

Aux alentours de 9 heures vendredi 18 août, une troisième personne, en lien avec les attaques de Barcelone et Cambrils, a été interpellée à Ripoll, a annoncé la police catalane sur Twitter. Le ministre de l'Intérieur de la Catalogne, Joaquim Forn, n'a pas confirmé ni infirmé l'information selon laquelle les auteurs des attaques feraient partie de la même cellule terroriste.



La police recherche toujours un homme en fuite, a annoncé vendredi 18 août Carles Puigdemont, le président de Catalogne. Interrogé sur la fuite d'un "terroriste", Carles Puigdemont a confirmé qu'il était "effectivement dans la nature", indiquant que la police n'avait pas d'éléments "sur ses capacités de nuire". Un témoin a décrit "un homme très jeune, d'une vingtaine d'années, au visage mince".