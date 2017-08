"Le mal frappe à nouveau" pour "The Times" Crédits : The Times | Date :

publié le 18/08/2017 à 05:35

Une nouvelle fois, le terrorisme a frappé. Au moins treize personnes ont été tuées et des centaines blessés jeudi 17 août sur La Rambla, à Barcelone, après avoir été percutées par une camionnette. L'attentat, revendiqué par le groupe État islamique, a eu lieu sur la grande avenue populaire de la capitale catalane. C'est là que sont historiquement fêtées les victoires du Barça et où l'on manifeste. C'est là, aussi, que les Barcelonais, mais surtout les touristes viennent faire la fête.



C'est cette promenade, située au cœur de la ville, qui s'affiche en une des journaux du monde entier ce vendredi matin. On y voit des jeunes gens, des familles, hébétés, le regard dans le vide, le visage dans les mains, peinant à réaliser ce qui vient de se produire. On aperçoit, également, des corps étendus, quelques minutes après le drame.

Si certains journaux restent mesurés dans leur titre, à l'image d'Aujourd'hui en France ou The Times, The Sun ne mâche pas ses mots et traite les terroristes de "b**ards". Pour Le Parisien, les touristes sont "à nouveau cible du terrorisme" et "la terreur frappe Barcelone", pour The Guardian.



C'est la première fois depuis 2004 que l'Espagne est visé par un attentat. Le 11 mars 2004, l'attentat dans le métro de Madrid, perpétré par Al Qaida, avait fait 191 morts et des centaines de blessés. Il reste à ce jour l'attentat le plus meurtrier en Europe depuis 1988.