et AFP

publié le 18/08/2017 à 16:22

Les autorités semblent encore dans le flou. Après le double attentat perpétré à Barcelone, puis à Cambrils les 17 et 18 août, plusieurs suspects sont activement recherchés. Mais le conducteur de la camionnette qui a tué 13 personnes sur l'avenue touristique de La Rambla dans la capitale catalane pourrait faire partie des terroristes présumés tués lors de l'attaque de Cambrils, qui a coûté la vie à une personne et fait cinq autres blessés, dont un policier.



"L'enquête va dans ce sens, il y a un indice, plus d'un indice, mais nous n'avons pas de preuve concrète", a indiqué le porte-parole de la police de Catalogne, Josep Lluis Trapero, lors d'une conférence de presse, répondant à un journaliste qui lui demandait si cet homme avait été tué. Auparavant, il avait précisé que trois des cinq suspects tués avaient été identifiés.

La police tente de faire la lumière sur les différents événements survenus depuis plusieurs jours dans la région. Une vingtaine de bonbonnes de gaz a été retrouvée dans une maison d'Alcanar, située à 200 km de Barcelone, où une explosion a soufflé l'habitation, mercredi. La police catalane soupçonne les occupants du logement d'avoir participé à l'attaque terroriste de jeudi après-midi. "Nous soupçonnons qu'ils préparaient un engin explosif", a déclaré le porte-parole de la police catalane Josep Lluis Trapero.