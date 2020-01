publié le 05/01/2020 à 08:30

Jeux olympiques, Euro de Football, Vendée Globe : l'année sportive 2020 s'annonce très riche, et pleine d'opportunités pour les plus grands sportifs Français. Et cela dope les attentes et les espoirs des Français, selon un sondage Odoxa pour RTL et Groupama.

Les Jeux olympiques restent l'événement le plus attendus, puisque un tiers des Français (36 %) et 42 % des amateurs de sport le citent. L'événement international est aussi placé en tête des espoirs des Français, puisque plus de 4 sur 10 (41 %) espèrent que la France va battre son record de médailles, établi en 2008 à Tokyo.

L'Euro de football et le Tour de France se placent derrière, attendus respectivement par 30 % et 25 % des Français, et 40 % et 24 % des amateurs de sport. Un tiers des Français (32 %) espèrent une victoire française sur le Tour, et la même proportion (31 %) veulent croire aux chances des Bleus pour l'Euro.

Les événements sportifs les plus attendus de 2020 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Viennent ensuite, dans les attentes des Français et des amateurs de sport la Ligue des Champions (14% et 18%), le Tournoi des VI Nations (13% et 18%), Roland Garros (12% et 13%) ainsi que le Paris-Dakar (8% et 7%).

Seuls 17 % des Français et 21 % des amateurs de sport croient à une victoire du XV de France dans le Tournoi des VI Nations, et 15 % des Français et 17 % des amateurs de sport espèrent une victoire française à Roland-Garros.

Les performances sportives espérées en 2020 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Kylian Mbappé et Teddy Riner attendus par les Français

Parmi les sportifs dans lesquels les Français placent le plus leur espoir, deux noms sont clairement devant. Le jeune footballeur Kylian Mbappé pourrait gagner l'Euro, la Ligue des Champions et les Jeux olympiques : 46% des Français et 53% des amateurs de sport le désignent.



Le judoka Teddy Riner se place juste derrière, lui que les Français aimeraient voir décrocher un troisième titre olympique. 37 % des Français et 41% des amateurs de sports considèrent qu’il marquera l’année 2020.

Les sportifs les plus attendus de 2020

Pêle-mêle, les Français et les amateurs de sport citent ensuite les cyclistes Julian Alaphilippe (17% et 19%) et Thibaut Pinot (12% et 13%) et le nageur de retour dans les bassins Florent Manaudou (16% et 15%). Plus rarement, ils évoquent le décathlète Kévin Mayer (8% et 11%), le tennisman Gaël Monfils (7% et 6%), la judokate Clarisse Agbégnénou (5% et 5%) et la nageuse Charlotte Bonnet (3% et 4%).