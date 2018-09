Kevin Mayer : "Je n'y croyais pas et je me suis surpris moi même"

publié le 17/09/2018 à 20:10

Kevin Mayer est entré dans la légende de l'athlétisme en explosant le record du monde du décathlon. À Talence, en Gironde, le Français a détrôné l'Américain Ashton Eaton avec 9.126 points.



"Le décathlon est une épreuve difficile et compliqué à gérer mais inhumaine", tient à rappeler le champion à propos de sa discipline. Il confie ensuite avoir "commencé à prendre conscience qu'il allait battre le record du monde en terminant les haies". Pour lui à ce moment là de la compétition, "il n'y a plus que deux épreuves à risque : le disque et le perche".

Kevin Mayer est devenu un héros français. "Je n'y croyais pas et je me suis surpris moi-même", déclare-t-il. "À chaque épreuve j'ai réussi à surprendre tout le monde aussi". Le jeune homme de 26 affirme enfin ne pas avoir été "revanchard" par rapport à son abandon à Berlin plus tôt dans l'année. "C'était une frustration car je n'avais pas pu m'exprimer et j'en avais encore sous le pied".

> Kévin Mayer bat le record du monde du décathlon