C'est une problématique qui revient chaque année lors du mercato hivernal. Plusieurs joueurs, dont le contrat arrive à son terme à l'issue de l’exercice en cours, se voient être mis sur le marché par leur club et devenir ainsi "transférables". Cette édition 2020 ne déroge pas à la règle et quelques stars internationales pourraient faire les affaires des mastodontes du Vieux Continent.

À commencer par Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Le Matador est cantonné au rang de second couteau depuis l'arrivée de l'Argentin Mauro Icardi dans la capitale et pourrait avoir des envies d'ailleurs pour retrouver du temps de jeu. Le joueur ne serait pas retenu par le PSG en cas d'offre concrète et l’Atletico Madrid pourrait s’offrir l’Uruguayen en payant 10 à 15 millions d’euros pour les six mois de contrat qui lui restent.

Autre dossier chaud de ce mercato, Christian Eriksen. Le milieu offensif ne souhaite pas prolonger avec Tottenham et ne manque pas de porte de sortie. En effet, le Real Madrid, Manchester United mais aussi le Paris Saint-Germain ou encore Manchester United se sont montrés intéressés par le joueur danois. Relancé par José Mourinho, fraîchement arrivé sur le banc des Spurs, il pourrait cependant partir libre l'été prochain.

Giroud a l'Euro en ligne de mire, un Ballon d'Or sur le marché

Si Didier Deschamps lui préserve sa confiance jusque-là, Olivier Giroud ne joue pas ou peu avec son club de Chelsea depuis le début du mois d'août. Pour preuve, l'attaquant français n’a joué que 191 minutes en Premier League et 17 petites minutes en Ligue des champions. À l’approche de l’Euro 2020, son principal objectif, qui débute le vendredi 12 juin, Olivier Giroud pourrait rebondir en Ligue 1 où l'Olympique Lyonnais lui fait les yeux doux ou bien en Italie où l’Inter Milan et la Juventus Turin sont également intéressés.

Autre joueur intéressant, et pas des moindres, Luka Modric. Le Ballon d'Or 2018 n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid et pourrait intéresser de nombreuses formations compte tenu de son expérience et ce, malgré ses blessures à répétition depuis plusieurs mois. Lors du dernier mercato estival, l'international croate (126 sélections), finaliste de la dernière Coupe du monde, était annoncé du côté de l’Inter Milan.

Enfin, le climat tendu qui règne au Napoli après la grève de plusieurs joueurs, pourrait pousser vers la sortie le Belge Dries Mertens. Arrivé au club en 2013, l'attaquant attise déjà les convoitises de l'Atletico Madrid et du Borussia Dortmund qui s'activent sur ce dossier. Sa valeur marchande est estimée à 25 millions d'euros.