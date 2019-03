publié le 19/03/2019 à 00:51

Un nouveau plongeon. Florent Manaudou a annoncé sa volonté de revenir dans les bassins de natation après trois années consacrées à ses autres passions, le handball et le cinéma.



Dans le quotidien L'Équipe, le champion olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux olympiques de Londres, en 2012, a expliqué son "envie de revenir à la compétition". "Ça fait de longs mois que je réfléchis. Depuis quelque temps, ça me manque et de plus en plus. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire les choses que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je me suis éclaté au hand, éclaté à faire un peu de cinéma...", a-t-il expliqué, dans un article mis en ligne lundi 18 mars.

Dès lors, Florent Manaudou veut relever un véritable "challenge" en se relançant dans la compétition. "Je veux me ré-entraîner, prendre du plaisir là où je n'en avais plus aux Jeux de Rio", a ajouté celui qui avait tout de même décroché deux médailles d'argent sur le 50m nage libre et le relais 4x100m nage libre. Avant un nouvel exploit aux Jeux olympiques de 2020, à Tokyo ?