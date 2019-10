Teddy Riner présente "La course des champions" : "c'était pas évident, mais j'ai pris beaucoup de plaisir"

et Maria Aït Ouariane

publié le 11/10/2019 à 16:06

Un nouveau divertissement sportif débarque sur le petit écran. La Course des champions, arrive ce samedi 12 octobre. L'émission sera menée par Olivier Minne, Sandy Heribert, Laury Thilleman et Teddy Riner.

Le dix fois champions du monde Teddy Riner présentera ce jeu qui opposera un amateur et un champion. Le but ? Le champion devra poursuivre l'amateur avec deux minutes de décalage. S'il lui échappe, il pourra gagner jusqu'à 100.000 euros. Comme nous le confie le sportif, beaucoup d'amateurs viennent pour des associations ou pour une cause. "Il y a une fille c'est pour son papa qui est malade", dévoile Teddy Riner.

À l'origine, cela aurait dû être un jeu urbain dans Paris, mais "risque-de-manifs" oblige, la production s'est recentrée sur le stade de France, de nuit. Ce sera la première fois que Teddy endossera le costume de présentateur, "Quand on m'a présenté ça, ça m'a plutôt amusé (...) Il y a eu de belles batailles, des performances qui m'ont impressionné", s'est-il confié sur RTL.

D'où l'intérêt, pour la chaîne France 2, de faire finalement appel en renfort et en appui à un vrai-pro, Olivier Minne. Car changer de métier n'est pas si facile que ça pour le sportif, "On découvre un nouveau métier, ce n'est pas facile de tenir une émission, tenir le public, tenir son équipe de champion... c'était pas évident, mais j'ai pris beaucoup de plaisir", a-t-il raconté.