Tour de France 2020 : découvrez le parcours de la 107e édition

publié le 15/10/2019 à 12:19

En cyclisme, le début de l'été se dessine aux prémices de l'automne précédent. Comme le veut la tradition, le parcours du prochain Tour de France a été dévoilé mardi 15 octobre au Palais des Congrès de Paris. L'édition 2020, qui totalise 3.470 km, s'élancera de Nice le samedi 27 juin puis partira à l'Ouest en direction des Pyrénées via Orcières Merlette, Privas et Millau.

Après un transfert en avion jusqu'en Charente, l’Île d'Oléron et l’Île de Ré accueilleront la Grande Boucle lors de la même étape. La course repartira ensuite vers en direction du Massif Central (Puy Marie Cantal) puis vers Lyon et les Alpes, sans l'Alpe d'Huez mais avec arrivées au sommet au Grand Colombier et à Méribel.

A la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées, dimanche 19 juillet, la Planche des Belles-Filles, dans les Vosges, servira d'ultime explication entre les candidats à la victoire finale, non pas lors d'une étape classique mais sur un contre-la-montre individuel de 36 km, le seul de ce Tour.

Pour mémoire, l'édition 2019 a été remportée par le jeune Colombien Egan Bernal (22 ans). Le coureur de Ineos (ex Sky) a devancé son coéquipier gallois Geraint Thomas de 1 minute et 11 secondes et le Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) de 1'31". Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck), en jaune durant 14 jours s'est finalement classé 5e à 4'05". Thibaut Pinot a, lui, été contraint à l'abandon lors de l'avant-dernière étape.

🤩 Here it is, the route of the #TDF2020 🤩



🤩 Voici le parcours du #TDF2020 🤩 pic.twitter.com/Npe3u3FYJl — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Les 21 étapes :

27 juin - 1re étape : Nice Moyen Pays - Nice, 156 km

28 juin - 2e étape : Nice Haut Pays - Nice, 187 km

29 juin - 3e étape Nice : - Sisteron, 198 km

30 juin - 4e étape : Sisteron - Orcières-Merlette, 157 km

1er juillet - 5e étape : Gap - Privas, 183 km

2 juillet - 6e étape : Le Teil - Mont Aigoual, 191 km

3 juillet - 7e étape : Millau - Lavaur, 168 km

4 juillet - 8e étape : Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle, 140 km

5 juillet - 9e étape : Pau - Laruns, 154 km

6 juillet - repos en Charente-Maritime

7 juillet - 10e étape : Ile d'Oléron - Ile de Ré, 170 km

8 juillet - 11e étape : Châtellaillon-Plage - Poitiers, 167 km

9 juillet - 12e étape : Chauvigny - Sarran Corrèze, 218 km

10 juillet - 13e étape : Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal, 191 km

11 juillet - 14e étape : Clermont-Ferrand - Lyon, 197 km

12 juillet - 15e étape : Lyon - Grand Colombier, 175 km

13 juillet - Repos en Isère

14 juillet - 16e étape : La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 km

15 juillet - 17e étape : Grenoble - Méribel col de la Loze, 168 km

16 juillet - 18e étape : Méribel - La Roche-sur-Foron, 168 km

17 juillet - 19e étape : Bourg-en-Bresse - Champagnole, 160 km

18 juillet - 20e étape : Lure - La Planche des Belles Filles, 36 km (contre-la-montre individuel)

19 juillet - 21e étape : Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Elysées, 122 km