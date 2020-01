L'AS Nancy se trompe dans sa carte de vœux et emmène ses supporters au cimetière

publié le 03/01/2020 à 12:49

2020 commence par une jolie gaffe pour l'AS Nancy Lorraine. Le club de Ligue 2 a souhaité la bonne année à ses supporters grâce à une carte de vœux électronique publiée sur son site internet. Un plan de la ville de Nancy est dessiné, une flèche pointe l'emplacement du stade Marcel-Picot et indique ses coordonnées GPS avec le message "Ma place est ici".

Problème, en vérifiant les coordonnées GPS on se rend vite compte que le club s'est trompé. Au lieu d'indiquer l'enceinte du club nancéien, les coordonnées mènent tout droit... au cimetière sud de la ville, à près de trois kilomètre du stade de foot. Cimetière dans lequel se trouve la pierre tombale de Marcel Picot, qui est à l'origine de la construction du stade avant son décès en 1967.

Une belle bourde qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Repérée par un internaute, l'erreur a été rectifiée par le club et la carte de vœux a été supprimée. "L'ASNL souhaite rassurer ses abonnés et ses partenaires. La carte de vœux publiée mardi sur asnl.net était une maquette électronique. Lors de sa création, le stade a été déplacé sur le plan et ses coordonnées GPS ont été de fait modifiées. La carte de vœux qui sera envoyée dans les prochains jours situera bien évidemment votre place au stade Marcel-Picot." s'est justifié, dans la soirée, le club de Ligue 2 sur Twitter.

L'AS Nancy a envoyé des cartes de vœux à ses abonnés avec des coordonnées GPS inscrites dessus pensant qu’il s’agissait de leur stade MAIS c’etait finalement celles... d'un cimetière éloigné de 3km du stade.



Le slogan de la carte? "Votre place est ici" 😭😭😭 pic.twitter.com/Vqy4vScEmK — Passion Football Club (@PassionFootClub) January 2, 2020

L’#ASNL souhaite rassurer ses abonnés et ses partenaires. La carte de vœux publiée mardi soir sur https://t.co/rmNprPGoX3 était une maquette électronique.

Lors de sa création, le stade a été déplacé sur le plan et ses coordonnées GPS ont été de fait modifiées. — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) January 2, 2020