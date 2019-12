Kylian Mbappé : 21 ans et déjà un bel empire économique

publié le 20/12/2019 à 16:11

Joyeux anniversaire au "Petit Prince" du foot. Kylian Mbappé souffle vendredi 20 décembre ses 21 bougies. Meilleur joueur de Ligue 1 à l'issue de la saison 2018-2019, champion du monde avec les Bleus en 2018, 116 buts depuis le début de sa carrière en 199 matches... Le natif de Bondy aligne les records autant que les superlatifs.

Le roi Pelé estime que, chez Mbappé, le foot c'est un don. La valeur n'attend pas le nombre des années. La valeur marchande non plus. L'attaquant du Paris Saint-Germain est même presque devenu une marque. Avec quatre sponsors personnels, il possède déjà un bel empire économique.

Il y a d'abord Nike pour symboliser la performance sportive. Le joueur lancé chez les professionnels par Monaco a d’ailleurs sa propre collection de chaussures de foot avec la marque à la virgule depuis le début du mois de décembre, la "Mbappé Nike Bondy Dream".

Plus de 4 millions par an en sponsoring

Les autres marques avec qui il est sous contrat sont l’horloger Hublot pour la notion du temps, Good Gout - des produits bios pour enfant symbole du "bien manger", explique son entourage - et Bulk Homme, spécialiste japonais de soins pour homme. Symbole de la jeunesse éternelle peut-être ?

Au total, Kylian Mbappé touche plus de quatre millions d’euros chaque année grâce à ses sponsors. Ajoutez à cela son salaire au PSG, estimé à plus de 20 millions par an. Le Français est encore loin de l'Argentin Lionel Messi et du Portugais Cristiano Ronaldo, mais il peut voir venir.

Valeur estimée : plus de 250 millions d'euros

La galaxie Mbappé s’étend aussi sur les réseaux sociaux. Le footballeur est la deuxième personnalité la plus suivie sur Instagram en France avec 36 millions de "followers". Seul son coéquipier brésilien Neymar fait mieux. Sur Twitter, Ils sont 3,6 millions. Son compte à d’ailleurs été piraté il y a deux jours.



Un dernier chiffre : la valeur estimée du prodige, plus de 250 millions d'euros, selon l’Observatoire du football. Le Real Madrid est prévenu.