La patineuse Laurine Lecavelier contrôlée positive à la cocaïne

publié le 03/01/2020 à 16:06

Coup de tonnerre sur la glace. La patineuse française Laurine Lecavelier a subi,selon le quotidien L'Équipe, un contrôle antidopage qui s'est avéré être positif à la cocaïne. Âgée de 23 ans, la Francilienne risque jusqu’à quatre années de suspension.

Laurine Lecavelier arrivée cinquième lors des Championnats d'Europe 2019, et championne de France en 2017 s’entraîne en Italie depuis l'été dernier et n'est plus apparue en compétition depuis fin septembre. La patineuse n'a pas participé aux Championnats de France de Dunkerque fin décembre et n'a pas été retenue par la Fédération française des sports de glace pour le rendez-vous continental programmé à Graz du 22 au 25 janvier.

En équipe de France senior depuis les Championnats d'Europe de 2014, sa sanction pourrait diminuer si la patineuse parvient à prouver que la consommation de cocaïne a été faite en dehors des périodes de compétitions. En son absence, ce sont Maé-Bérénice Méité, Maïa Mazzara et Léa Serna qui défendront le drapeau tricolore chez les féminines.