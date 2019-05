The Walking Dead: Opening Minutes (Season 9, Episode 9)

publié le 30/01/2019 à 08:30

C'est presque une tradition chez AMC : dévoiler la scène d'ouverture de certains épisodes de The Walking Dead. À quelques semaines de la diffusion de l'épisode 9, le 11 février 2019 sur OCS, la chaîne américaine a diffusé les premières minutes d'Adaptation. Attention, la suite contient des spoilers.



Adaptation va démarrer quelques minutes après la mort de Jésus dans l'épisode 8. Le leader de la Colline depuis le départ de Maggie, est tué par un Chuchoteur, dans un cimetière abandonné. L'orage qui a éclaté nous plonge dans une ambiance lugubre où le corps de Jésus et des Chuchoteurs morts sont éclairés par les éclairs.

Mais, très vite, on entend des murmures inquiétants : "Ils sont piégés. Encerclez-les. Ne les laissez pas filer". Le tout sous les hurlements de Dog, le chien de Daryl. Magna, Yumiko, qui s'empare d'un masque de chair putréfiée, s'échappent, tandis que Michonne et Daryl attaquent les Chuchoteurs survivants avant de quitter le cimetière. La séquence se termine avec un plan sur une main d'un Chuchoteur qui ouvre le loquet, preuve que nos héros et héroïnes sont loin d'être sortis d'affaire.