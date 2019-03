publié le 04/03/2019 à 08:29

"Le lundi... c'est zombies !" The Walking Dead est de retour chaque début de semaine. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Guardians, l'épisode 12 de la saison 9, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Cette seconde partie de saison 9 réserve finalement de bonnes surprises. Après les disparitions de Rick et Maggie (épisode 5), on pouvait en douter. Mais, l'arrivée des Chuchoteurs et les problèmes de relation entre les communautés, jadis amies, redonnent de l'intérêt.

Dans cet épisode 12, la showrunner Angela Kang a supervisé un épisode où Michonne (qui fait son retour) et Alpha, se retrouvent dans la même situation. Alors qu'au départ, tout les oppose. À Alexandria, Rosita a avoué à Gabriel que Siddiq est le père de son futur bébé (dommage pour l'intrigue à la 90210). C'est finalement Eugene, aussi amoureux de Rosita, qui fera entendre raison à l'homme d’Église, qui accepte cette situation improbable, par amour pour Rosita.

Michonne a changé

Michonne fait enfin son retour dans la saison 9. Mais son rôle dans Guardians pourrait surprendre plus d'un fan. Traumatisée par ce qui est arrivé à Alexandria dans le passé, et qu'on découvrira sûrement dans les prochains épisodes, Michonne refuse d'ouvrir les portes d'Alexandria sur l'extérieur. Élue cheffe de la sécurité par le Conseil de la Communauté, elle est en réalité devenue une cheffe (trop) autoritaire, imposant son veto et bafouant la propre Charte des Communautés qu'elle avait rédigée.



Une attitude qui ne plaît pas du tout à Gabriel, le chef du Conseil, ni à Siddiq. Seul Aaron prend la défense de Michonne et de ses actes pour protéger Alexandria. Pourtant, Michonne est prête à laisser le Royaume dépérir pour sauver sa Communauté. Un choix radical qui ne ressemble pas à Michonne.



Negan, qui a tout entendu du Conseil depuis sa cellule, sent bien que le vent tourne à Alexandria. L'ancien leader psychopathe des Sauveurs propose même son aide à Michonne, pour l'aider "à faire rentrer les gens dans le rang". Et là, on pourrait craindre que Michonne passe du Côté obscur, mais sa haine contre Negan est beaucoup trop forte et l'empêche (heureusement) d'accepter son aide. Pourtant, on aurait pu penser que Negan avait laissé son passé tyrannique derrière lui. Les gens peuvent-ils vraiment changer ?

La cruauté d'Alpha n'a pas de limites

Lydia apeurée par sa mère Alpha Crédit : Gene Page/AMC

La seconde partie de Guardians nous entraîne dans le campement des Chuchoteurs. Ils sont cachés et très nombreux, avec le minimum pour s'abriter et se protéger. Alpha sent bien que sa fille a changé depuis son retour de la Colline. L'adolescente, apeurée par sa mère, tente de lui assurer sa loyauté. C'est sans compter sur l'arrivée d'Henry dans le campement et la première apparition imposante de Beta, le fidèle lieutenant d'Alpha. Pour éviter que sa mère découvre ses mensonges, Lydia frappe Henry et l'ignore.



Vous pensez que tout sépare Alpha et Michonne ? L'autorité des deux femmes est remise en question par leurs groupes, qui leur reproche de prendre les mauvaises décisions et de les mettre en danger. Contrairement à Michonne qui règle le conflit par un veto, Alpha tue les deux Chuchoteurs venus la mettre au défi. Et de la pire manière qui soit. Elle coupe la tête de la Chuchoteuse devant les yeux de son amant, qui finit tué d'un coup de couteau, la carcasse de sa bien-aimée dans les mains.



La séquence sur les Chuchoteurs se termine par le coup de maître de Daryl et Connie. Camouflés sous des masques de zombies, ils infiltrent le camp des Chuchoteurs avec d'autres zombies. Impuissante, Alpha voit les siens se faire dévorer. Daryl et Connie parviennent à sauver Henry, qui entraîne Lydia avec eux. La vengeance d'Alpha sera terrible.

La Foire des communautés aura lieu

Judith a fait entendre raison à sa mère Michonne Crédit : Gene Page/AMC

Judith Grimes est la grande sage de cet épisode. Avec ses phrases justes, elle parvient à faire changer sa mère d'avis. Parce qu'elle ose lui dire ce que tout le monde pense tout bas ; Michonne a changé, mais ce n'est pas un compliment. Bouleversée par les mots de sa fille, la survivante accepte qu'une délégation d'Alexandria se rende à la Foire des Communautés. C'est là que des trocs de nourritures et d'outils permettront au Royaume de survivre au mieux. Mais dans les comics, les lecteurs et les lectrices de The Walking Dead savent très bien comment cette fête se termine...