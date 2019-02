publié le 18/02/2019 à 08:20

"Le lundi... c'est zombies !" The Walking Dead est de retour chaque début de semaine. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Omega, l'épisode 10 de la saison 9, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Qui est vraiment Lydia ? Peut-on lui faire confiance ? Depuis 9 saisons, les fans de The Walking Dead savent qu'ils ne faut pas se laisser aveugler par le premier survivant. Malgré son âge et son air apeuré, Lydia ne fait pas exception. Daryl l'a bien compris et profite d'Henry, lui aussi enfermé, qui commencer à nouer une amitié avec l'adolescente.



À l'extérieur des cellules, la disparition de Luke et Alden inquiète Tara et Magna. Devenue la cheffe de la Colline après la mort brutale de Jésus, Tara mène une petite équipe dans la forêt pour trouver des indices sur les deux hommes. Yumiko, Connie et Kelly ont du mal à obéir à Tara, contrairement à Magna, qui a décidé de ne plus mettre son groupe en danger.

La manipulation d'Alpha

La petite Lydia et sa mère Crédit : Gene Page / AMC

Samantha Morton a expliqué qu'elle ne considère pas "Alpha comme une méchante". Mais, avec le portrait dressé par Lydia, entre mensonges et dure vérité, on en doute. Au départ, les souvenirs de Lydia nous montrent une femme aimante, qui protège sa fille d'un père tout sauf tendre, qui rabaisse son épouse sans ciller. La petite famille a commencé le premier mois de l'épidémie dans un abri de fortune, avec d'autres survivants. Quand Frank, le père, est prêt à quitter ce bunker de fortune, Alpha refuse de le quitter afin de garder Lydia en sécurité. Le père est le méchant de ses souvenirs d'enfants.

De retour dans le présent, Daryl a du mal à croire au discours de Lydia. Ses bras, zébrés de coups, trahissent son histoire d'enfant battu. Sa mère a réussi à lui faire accepter que cela ne sert à rien de reconstruire le monde tel qu'il était avant l'épidémie, tout comme les relations humaines. Avec les paroles de Lydia, on découvre comment une mère a réussi à manipuler sa fille, pour lui enlever toute once d'espoir d'un monde meilleur.

La vérité de Lydia

Lydia est victime de violences de la part de sa mère Crédit : Jackson Lee Davis/AMC

Il faudra que Lydia entende un bébé pleurer pour qu'elle raconte enfin la vérité et qu'elle sorte des manipulations de sa mère. Et ce sont d'autres souvenirs qui se déroulent devant nos yeux : Alpha a toujours été une femme dure, à l'instinct de survie très développé comparé à son mari. Frank n'est pas mort mordu par un zombie pour protéger sa fille, mais tué par Alpha. Face à Henry et Daryl, l'adolescent comprend de nouveau que sa mère est dangereuse et qu'elle ne viendra pas la chercher, puisqu'elle n'a jamais accepté de montrer ses sentiments. Mais Lydia est-elle encore sincère ? Il faudra attendre la diffusion du prochain épisode pour le découvrir. Après tout, Alpha a très bien pu apprendre à sa fille à mentir et manipuler quiconque par tous les moyens.



Dans tous les cas, Henry lui fait confiance. Et Daryl, sait qu'il est en face d'une enfant victime de violences physiques et verbales. Ce n'est pas pour autant qu'il décide de lui accorder sa confiance, contrairement à Henry qui lui a révélé l'existence du Royaume. L'adolescent est touché par Lydia et nul doute qu'ils auront une idylle, comme Lydia et Carl Grimes dans les comics. Persuadée que sa mère ne viendra pas la chercher, puisqu'elle semble avoir appris à sa fille que cela ne sert à rien de s'attacher aux gens, Lydia semble prête à continuer de raconter la vérité à Daryl.



La Colline en danger

Les Chuchoteurs arrivent près de la Colline Crédit : Gene Page / AMC

Les dernières minutes d'Omega réservent une surprise : Alpha, sans masque mortuaire, et accompagné de quelques sbires, arrive devant les portes de la Colline. "Je m'appelle Alpha et on ne veut qu'une chose : ma fille". Il n'est pas difficile d'imaginer l'intrigue de l'épisode 11 : faudra-t-il sauver Lydia de sa mère abusive ou préserver la Colline en laissant Alpha récupérer sa fille ?



Luke et Alden sont toujours portés disparus, mais les Chuchoteurs pourraient très bien s'en servir en otages afin de récupérer Lydia dans leur camp. De son côté, Connie est danger : elle a réussi à se cacher dans les champs de maïs près de la Colline, mais les Chuchoteurs ne tarderont pas à la repérer et probablement à la capturer.