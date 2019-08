publié le 02/08/2019 à 16:12

The Walking Dead continue de s'agrandir. Après Dante, Gamma, c'est au tour de Virgil de rejoindre la saison 10 de la série.

Interprété par Kevin Caroll (The Leftlovers, Sacred Lies et Lucifer), Virgil est un homme "très intelligent, débrouillard et qui cherche désespérément à rentrer chez lui auprès de sa famille", comme le décrit le compte officiel de The Walking Dead. Si on se base sur le décor de la première photo, Virgil est sur une plage. C'est là que se déroulera la guerre contre les Chuchoteurs, comme on le voit dans la bande-annonce.

Dans une autre image, sa barbe et ses cheveux ont poussé. Signe d'un nouveau saut dans le temps ? C'est possible puisqu'on sait que "quelques mois" ont passé depuis la fin de la saison 9, lorsque la saison 10 reprendra. Les nouveaux épisodes se dérouleront pendant "le printemps", alors que la saison précédente s'achevait en plein hiver.

TWDxReveals continues with a first look at Virgil. Virgil is a highly intelligent and resourceful and desperately trying to get home to his family. Please welcome Kevin Carroll to the #TWDFamily. New reveals every Thurs until premiere. #TWD pic.twitter.com/qcQgyeHhqK — The Walking Dead AMC (@WalkingDead_AMC) August 1, 2019

Comme il n'existe pas de Virgil dans les comics, les fans devront patienter jusqu'au 7 octobre 2019 pour en savoir plus. Dans tous les cas, le compte de The Walking Dead continuera de dévoiler les nouvelles têtes d'affiches de la saison 10, tous les jeudis, comme cela a été le cas pour Dante et Gamma.