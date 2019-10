"The Walking Dead", saison 10 : comment l'épisode 1 rend hommage à Rick

Michonne et Rick dans la saison 9 de "The Walking Dead"

publié le 08/10/2019 à 07:54

Vous ne verrez pas Rick dans ce début de saison 10. Mais cet épisode intitulé Lines We Cross rend particulièrement hommage au shérif de The Walking Dead, disparu au début de la saison 10. Attention, la suite contient des spoilers si vous n'avez pas encore vu l'épisode.

Il faut l'avouer, cette suite de The Walking Dead sans son héros principal peut en effrayer plus d'un. Pourtant, la showrunner Angela Kang et le casting ont montré que la série peut continuer sans Rick. En attendant de le voir au cinéma, toujours avec Andrew Lincoln, les fans le retrouveront à certains passages de l'épisode 1 de cette saison 10.

Les hommages et les références à Rick se succèdent dans ce season-opening. Cela démarre avec la voix de Judith, qui raconte l'histoire des communautés et les précédentes aventures. Elle réexplique le monde qu'il a souhaité pour elle et les autres générations. En effet à la fin de la saison 8, Rick refuse de tuer Negan, au grand dam de ses compagnons. Le shérif veut construire un monde meilleur, où toutes les communautés s'entraident. Un héritage que veut perpétuer Michonne, malgré la menace des Chuchoteurs.

Le pont, l’élément déclencheur

Rick pendant son sacrifice dans la saison 9 Crédit : AMC

Le pont est et restera lié à Rick. C'est là qu'il sauve ses proches d'une horde de zombies et c'est le dernier endroit où ses compagnons le voient vivant. La scène de l'explosion est l'une des nouveautés du générique de la saison 10. Ensuite, Michonne et Aaron se retrouve sur un autre pont. Aaron se précipite d'ailleurs sur quelques zombies, malgré les avertissements de Michonne.

Après le combat, l'héroïne sermonne Aaron, avant de s'arrêter au beau milieu de sa phrase : "On a accepté de ne pas franchir leurs frontières, ni de commencer quoique ce soit sans une bonne raison. J'ai perdu Rick dans ...". Michonne regarde autour d'elle et revit, encore une fois, la perte de son compagnon.

L'héritage de Rick et Carl

Rick Grimes (Andrew Lincoln) et son fils Carl (Chandler Riggs) Crédit : AMC

Plus tard, alors qu'Aaron demande à Michonne s'ils se trouvent vraiment du côté des "gentils", la survivante fait une nouvelle fois référence à Rick et à Carl. "Je sais qui ils étaient', démarre-t-elle. Un rappel et un hommage d'abord à Carl, décédé dans la saison 8, qui a fait comprendre à son père que le meilleur chemin à prendre était celui de la réconciliation avec les Sauveurs et non la guerre. "Nous devons choisir d'être les gentils, même quand c'est dur", conclut la survivante. Là encore, on se remémore à quel point Rick a trimé pour réconcilier tout le monde au début de la saison 9, quitte à se battre contre son frère Daryl ou perdre l'amitié de Maggie, qui militaient pour une vengeance.

L’émotion avec Judith et Rick Junior

Judith et Rick Junior Crédit : AMC

Dans une autre scène de Line We Cross, Judith, qui porte toujours le chapeau de Carl, raconte l'histoire du "Brave Man" à son petit frère Rick Junior. Plus précisément, elle lui décrit les derniers instants de leur père, appelé dans l'histoire "Brave Man", sur le pont : "L'homme courageux ne voulait pas que les zombies atteignent ses amis et leur fasse du mal, alors il a fait sauter le pont et tous les zombies sont tombés à l'eau".



La fin de l'histoire est brutale, tout comme la réalité : "Il est mort et il est monté au ciel", répond la fillette à son frère. "Mais, les gens comme l'Homme courageux ne disparaissent vraiment jamais. Il vit dans notre cœur et nous rend courageux", conclut-elle face au sourire craquant du petit garçon. Tout cela, Michonne l'entend et enlacent ses enfants, les larmes aux yeux.



Cependant, Rick Junior semble ignorer que son père est l'homme courageux. Il demande en effet à sa mère si elle ferait pour tout son père, comme s'il était encore en vie, mais très loin d'eux. Michonne aurait pu éviter de raconter à R.J que Rick est décédé, mais plutôt parti en mission quelque part. La suite, dès la semaine prochaine.