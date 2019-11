publié le 08/11/2019 à 14:34

Après la disparition de Rick au cours de la saison 9, c'est Michonne, qui quittera The Walking Dead, au cours de la saison 10. Pour le moment, les fans n'ont pas d'informations sur cet épisode tant redouté. Mais, un internaute du forum Reddit pense avoir découvert comment va s'orchestrer le départ de Michonne. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



Pour le redditor [utilisateur du forum Reddit] KangEndgame, la fin de Michonne de The Walking Dead serait liée à l'Oceanside et à Virgil, un nouveau personnage, qu'on n'a pas encore aperçu. Selon lui, la guerrière d'Alexandria devrait se rendre dans la communauté portuaire avec un convoi, dans lequel se trouve Judith, comme on le voit dans l'épisode 5, pour leur apporter de la nourriture.

Une fois arrivée, Michonne devrait faire la connaissance de Virgil, dont on sait, d'après la description officielle qu'il est "à la recherche de sa famille". Il devrait expliquer à Michonne qu'il vient du même endroit où est retenu Rick, depuis l'explosion du pont. Rappelez-vous, il est sauvé par Jadis et emmené dans le fameux hélicoptère on ne sait où. En entendant Virgil parler de Rick, Michonne ne saurait que faire. Virgil voudrait retourner, en bateau, de là où il vient pour aller chercher les siens.

Virgil dans "The Walking Dead" est incarné par Kevin Caroll Crédit : Twitter AMC

Michonne quitterait la série pour Rick

Michonne réaliserait que RJ est en sécurité à Alexandria et que Judith peut se débrouiller toute seule (on l'a vu dans la séquence badass de l'épisode 3). C'est d'ailleurs la fillette qui encouragerait sa mère à prendre le large avec Virgil et de retrouver Rick. Michonne se laisserait convaincre et déciderait de partir seule, pour ne pas mettre en danger ses enfants. Elle les laisserait quand même sous la garde de quelqu'un, mais le Redditor ne précise pas qui.

Les adieux de Judith à sa mère ? Crédit : capture d'écran YouTube

Il ne reste plus que trois épisodes avant la pause hivernale de The Walking Dead. Michonne pourrait donc bientôt quitter la série. C'est ce qui c'était passé dans la saison précédente : Rick avait disparu dans l'épisode 5, l'avant-dernier épisode de la première partie. Pour le moment, le teaser de la saison 6 est centré sur l'arrivée de Negan chez les Chuchoteurs et le test que vont lui faire passer Beta et Alpha.