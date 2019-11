publié le 15/11/2019 à 07:54

"All we hear is radio ga ga. Radio goo goo. Radio ga ga". Grâce au bricolage d'Eugene et les outils utilisés du satellite russe, l'émetteur radio de la Colline a augmenté sa portée. Dans l'épisode 6 de The Walking Dead, il arrive même à capter la même fréquence d'une héroïne, dont la voix ne vous sera pas inconnue. Attention, la suite contient des spoilers.

A priori, c'est la voix qu'on entend à la fin de la saison 9, après qu'Ezekiel et Judith mettent fin à leur conversation. "Allô ? Ceci est un appel général. Quelqu'un m'entend ?", demande-t-elle dans le vide. Elle parvient finalement à intercepter le signal d'Eugene, qui tente de créer un contact, en attendant d'avoir des nouvelles de Rosita, emmenée à l'infirmerie par Siddiq.

L'héroïne radiophonique ne décline pas son identité à Eugene. "Il faut se méfier des vivants", lui rappelle-t-elle. Cependant, on apprend qu'elle vient de Strasbourg en Pennsylvanie et qu'elle allait aussi dans le magasin de glaces l'En Cornet, où est allé une fois Eugene en étant plus jeune. Qui pourrait être cette héroïne, dont on ignore encore s'il est une ennemie ou une alliée ?



Il devrait s'agir de Stéphanie du Commonwealth

Si Angela Kang suit une partie de l'histoire des comics de The Walking Dead, la mystérieuse voix appartient à Stéphanie. Elle est une opératrice radio du Commonwealth, qui rencontre Eugene à la radio. Les deux protagonistes échangent quotidiennement à travers le micro, brisant certaines règles de sécurité. Eugene lui parle en effet d'Alpha et des Chuchoteurs, et de la mort de sa femme Rosita, assassinée par Alpha.

Stephanie fait partie du Commonwealth, cette communauté très équipée, dont les fans attendent la venue avec impatience. A priori, Georgie, vue dans la saison 8 en serait la cheffe. C'est sur ses conseils que Maggie quitte la Colline pour aller s'occuper d'une communauté portuaire.



Stéphanie fait sa première apparition dans "The Walking Dead #176" Crédit : Image Comics

L'arrivée, d'abord par la voix, de Stéphanie dans la saison 10 permettrait d'amorcer l'arrivée réelle du Commonwealth et donc de nouveaux personnages et d'enjeux pour la série, dont les chiffres d'audiences sont en berne aux États-Unis. Reste à savoir si Angela Kang adaptera aussi l'histoire amoureuse entre Eugene et Stéphanie.