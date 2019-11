The Walking Dead 10x08 Extended Trailer Season 10 Episode 8 Promo/Preview HD "The World Before"

publié le 19/11/2019 à 08:05

La saison 10 de The Walking Dead arrive bientôt à sa coupure hivernale. L'épisode 8 sera le mid-season finale, avant la reprise quelques mois plus tard. The World Before ("Le Monde d'avant") s'annonce brutal et sanglant, à l'instar de l'épisode 7 qui a dû choquer une bonne partie de la communauté des fans.

Dans ce teaser de quelques minutes, Alexandria est en deuil. On voit de brèves images de l'enterrement de Siddiq, avec un zoom sur Rosita, toujours pâle. C'est probablement à cette occasion que Carol et Ezekiel se revoient et se parlent. Dans la salle d'infirmerie, Daryl donne un coup de poing à Dante, signe qu'il a été démasqué.

À la frontière, Gamma, qui a vu Lydia dans l'épisode précédent et sait donc qu'Alpha a menti aux Chuchoteurs, va à la rencontre d'Aaron. "J'ai des informations à vous donner", déclare la Chuchoteuse qui devrait probablement rejoindre par la suite le camp de nos héros, comme Dwight, ex-bras droit de Negan, dans la saison 8.

Une énorme bataille à Oceanside

On retrouve enfin Michonne et Judith à Oceanside. Le duo mère-fille s'est rendue dans la communauté pour leur apporter des victuailles. Mais, la situation va déraper. Une bataille va éclater, où Magna et d'autres membres de la Colline prêteront main forte à nos héroïnes. Judith va réussir à blesser un nouveau personnage : Virgil et dont l'arrivée dans la saison 10 serait lié au départ de Michonne.