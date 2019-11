Lauren Cohan dans "The Walking Dead"

publié le 04/11/2019 à 21:20

Les fans de The Walking Dead ne savent plus où donner de la tête quand il s'agit de Maggie. Elle a disparu au milieu de la saison 9, en même temps que Rick pour les besoins de tournage de son interprète Lauren Cohan. Cependant, son retour était toujours plus ou moins annoncé pour les épisodes suivants.

À la rentrée 2019, les fans ont appris que Maggie serait officiellement de retour pour la saison 11 de The Walking Dead. Mais, le très renseigné média américain Entertainment Weekly révèle qu'elle sera au royaume des zombies, plus tôt que prévu.

"Depuis un certain temps, nous disons que notre but est de trouver quand nous pourrons continuer l'histoire de Maggie, mais qu'il y a aussi beaucoup de logistiques sur lesquelles nous devons travailler. Peut-être que les fans pensent que rien ne se passe et que ce sont des mensonges", démarre la showrunner.

"Mais, en coulisses, il y a beaucoup de discussions et je ne pourrais pas être plus impatiente puisque tout est finalement réglé. Cela va être amusant", conclut Angela Kang. Le journaliste d'EW conclut en expliquant que "le fun [le retour de Maggie] va démarrer dans la saison 10". La suite, au prochain épisode ?