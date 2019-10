publié le 25/10/2019 à 15:43

Qui est vraiment Dante dans The Walking Dead ? Nouveau personnage de la saison 10 incarné par Juan Javier Cardenas, les fans savent très peu de choses sur lui. Connu dans les comics, son histoire semble néanmoins diverger dans la série. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Avec son sourire ultra-bright et ses bonnes intentions, Dante questionne. En effet, les fans de The Walking Dead ont appris qu'il faut souvent se méfier des apparences et éviter d'accorder sa confiance trop vite à un personnage. Ancien soldat revenu d'Irak, souffrant de stress post-traumatique, il épaule Siddiq au cabinet médial d'Alexandria et essaye de l'aider à surmonter ses crises de panique. Crises souvent provoquées lorsque Dante se trouve à ses côtés. Coïncidence ? Rien n'arrive par hasard au pays des zombies.

Et si Dante était en réalité un Chuchoteur infiltré à Alexandria ? La question se pose et peut avoir des réponses si on se replonge dans les trois premiers épisodes de la saison 10.

Des espions dans la saison 10

Après la diffusion de l’épisode 1 de la saison 10, la shworunner a confié que le satellite était présent pour renforcer cette impression de la Guerre froide au royaume des zombies. "Sur le plan thématique, nous voulions parler d'une guerre [entre les Communautés et les Chuchoteurs] qui rappelait la Guerre froide avec les Chuchoteurs qui surveillent toujours les protagonistes. Un satellite était donc une bonne métaphore", précise Angela Kang au média américain Comic Book. Alors, qui dit satellite russe, dit aussi espions, très nombreux pendant la Guerre froide.

On peut donc envisager que pour rester fidèle à la période historique, Angela Kang a créé un agent double pour The Walking Dead. Après tout, ce ne serait pas la première fois que les Chuchoteurs infiltrent les Communautés. Dans l'épisode 15 de la saison 9, Alpha et ses sbires parviennent à se mêler aux populations réunies pour la Foire, sans inconvénients.

Si cette théorie est la bonne, c'est Dante qui aurait prévenu Alpha que les Communautés ont traversé 3 fois la frontière des Chuchoteurs. La cheffe n'aurait pas pu le découvrir toute seule puisque depuis la fin de la saison 9, le campement est à des kilomètres d'Alexandria.

Un premier indice dans le trailer ?

Dante battu par Daryl qui a découvert la vérité ? Crédit : capture d'écran YouTube

L'image du trailer du Comic Con San Diego est très brève, mais elle donnerait un indice confirmant la théorie. On voit Daryl frapper un homme au visage, dans le cabinet médial. La masse capillaire n'est pas celle de Siddiq, elle pourrait donc être très bien appartenir à Dante. Et qui mieux que Daryl pour castagner un espion ? Cette courte scène confirmerait qu'un espion d'Alpha se cache bien à Alexandria et qu'il a finalement été démasqué. On remarque que la personne frappée par Daryl porte une blouse blanche, exactement comme Dante depuis le début de la saison 10.

Dante déclencherait les crises de Siddiq

Siddiq sous le choc d'une phrase de Dante Crédit : capture d'écran OCS

Étant l'assistant de Siddiq, Dante est toujours à ses côtés. Sauf qu'on remarque que la plupart des flashbacks de Siddiq surviennent généralement quand Dante est présent, comme si le nouveau médecin était l'élément déclencheur. Inconsciemment, Siddiq ressent-il la peur qu'il a eue lors du massacre, par la simple présence de son assistant ? Est-ce un nouvel indice montrant que Dante est en réalité un Chuchoteur ? Il faudra patienter avant d'en savoir plus, mais la théorie tient la route.



Dans Lines We Cross, l'épisode 1, Dante déclare : "On est comme des dieux pendant l'apocalypse". Une phrase qu'on a déjà entendue dans les bouches d'Alpha et Beta dans l'épisode 2. D'ailleurs après avoir prononcé cette phrase, Siddiq bug complètement, preuve que cela lui rappelle les Chuchoteurs. La caméra zoom ensuite grossièrement sur la bouche de Dante, une des rares parties du corps des Chuchoteurs qui n'est pas camouflée par leurs masques de chairs.

"C'est quoi toute cette histoire de Chuchoteurs ?", demande ensuite Dante. Ce qui a pour effet de déclencher un flashback de Siddiq où il revoit les derniers instants d'Enid. Coïncidence encore une fois ? Difficile d'y croire ! Siddiq peut reconnaître la bouche de Dante, qu'il aurait vu lors du massacre perpétré par les Chuchoteurs. Comprenant qu'il a sûrement dévoilé une partie de sa double identité, Dante essaye de noyer le poisson en draguant Siddiq : "Je te vois mater ma bouche, ça me donne chaud". Ce qui clôt la conversation et laissent les fans perplexes.