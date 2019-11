Siddiq dans l'épisode 7 de "The Walking Dead"

"Le lundi c'est zombies !" Et cet épisode 7 de The Walking Dead ne vous laissera pas indemne. Il faut reconnaître que la production de la série a tout fait pour cacher les rebondissements d'Open Your Eyes. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va s'y dérouler. Attention, la suite du papier est remplie de spoilers.

S'il fallait résumer Open Your Eyes voilà ce qu'on peut dire : un épisode brutal, sanglant et qui part dans tous les sens. L'action se déroule principalement à Alexandria, toujours touchée par une étrange épidémie, qui cloue les malades au lit avec de fortes fièvres et des vomissements. L'ancienne cellule de Negan, devenue le refuge de Lydia, est désormais occupée par le Chuchoteur, capturé par Carol dans l'épisode 6.

À la frontière, Aaron essaye de créer un lien avec Gamma, sur le point de basculer de l'autre côté de la Force, loin d'Alpha. Cette dernière sent que son apprentie risque de perdre de vue sa mission : séduire Aaron pour lui soutirer un maximum d'informations.

Dante est un Chuchoteur infiltré et assassine Siddiq

C'était une théorie populaire autour du nouveau médecin d'Alexandria. Les fans ont vu juste. Dante est bien un Chuchoteur qui a réussi à infiltrer la ville et gagner la confiance des habitants. Siddiq s'en rend compte après un énième flashback du massacre de ses compagnons par les Chuchoteurs, lorsque Dante claque la langue. Un son qu'il avait déjà émis dans un épisode, mais qui cette fois déclenche un souvenir très précis de Siddiq. Dante est celui qui a forcé le médecin à regarder Enid se faire décapiter.

Siddiq essaye alors de tuer Dante, qui est malheureusement plus rapide. Le Chuchoteur étouffe le médecin. "C'est pas ce que je voulais. Pas toi. Pas comme ça. Ferme les yeux", s'excuse Dante en assassinant celui qu'il appelait "son ami", quelques secondes auparavant.

Dans les séquences précédentes, Siddiq comprend que l'eau de la ville est contaminée, ce qui explique les maladies. Souvenez-vous, il y a deux épisodes, on voit Gamma éventrer des zombies dans la rivière. Les viscères et le sang putréfiés se répandent alors dans l'eau. Dante a trafiqué les bassins filtrants de la ville, rendant l'eau impropre à la consommation. Si Siddiq n'en a pas parlé à Rosita, il emporte cette découverte dans la tombe. Le plan d'Alpha est donc très bien huilé : Alexandria se meurt, a perdu son médecin et vit tous les jours avec un Chuchoteur.

Lydia quitte Alexandria

C'est l'autre rebondissement de l'épisode. Lydia décide de quitter Alexandria et de probablement retourner auprès des Chuchoteurs. L'adolescente choisit son camp, après avoir été dupée par Carol. Cette dernière voulait que Lydia montre qu'elle est en vie devant le Chuchoteur capturé, puis Gamma, pour qu'ils réalisent qu'Alpha leur a menti. Elle n'a pas tué sa fille. Une stratégie qui tombe complètement à l'eau. Daryl avait pourtant mis en garde sa meilleure amie en lui demandant de laisser Lydia en-dehors de tout ça. "Laisse-la choisir pour elle-même", lui rétorque Carol.



Sauf qu'elle fait tout le contraire et met Lydia devant le fait accompli, devant Gamma, qui attaquait Aaron. Comprenant que Carol s'est servie d'elle, Lydia explose : "T'es comme elle [Alpha]. Tu m'as dit de choisir mon camp. Je choisis le mien." L'adolescente frappe ensuite Carol avec son bâton, avant de s'enfuir dans les bois. Carol ne se lance pas à sa poursuite car Aaron lui rappelle que des Chuchoteurs peuvent les observer et si elle passe la frontière, il y aura de lourdes conséquences pour les communautés.