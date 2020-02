La réalisatrice Chloe Zhao et le casting de "The Eternals" à la Comic-Con de San Diego 2019.

publié le 06/02/2020 à 06:30

Clap de fin pour le tournage des Éternels, comme l'a révélé l'actrice Gemma Chan (Crazy Rich Asians, Captain Marvel) sur Twitter, le 4 février 2020.

Attendu par la communauté Marvel, parce que The Eternals introduira une nouvelle "équipe" de héros et héroïnes dans le MCU, après les Avengers et les Gardiens de la Galaxie, The Eternals sortira en France le 4 novembre 2020. Fruits d'une expérience des Célestes (les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel), lors de leur arrivée sur Terre, les Éternels possèdent des pouvoirs inégalables. Ils sont apparus dans les comics pour la première fois en 1976.

Deuxième film de la Phase 4 de Marvel après Black Widow, il a été annoncé en grande pompe lors du Comic-Con San Diego de l'été 2019. Kevin Feige avait ainsi introduit le casting cinq étoiles : Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden et Kit Harington entre autres, du film réalisé par Chloé Zhao (The Riders, Daughters). Avant de découvrir un potentiel trailer, qui pourrait être diffusé pendant le Comic-Con de San Diego en juillet 2020, RTL Super fait le point sur tout ce que l'on sait déjà du film.

Les personnages

Dans les comics The Eternals, on compte plus d'une soixantaine d'Éternels. Pour son film, la réalisatrice Chloé Zhao a décidé de suivre l'histoire de 10 d'entre eux : Ikaris (Richard Madden), le premier Éternel, Kingo (Kumail Nanjiani), samouraï et star de cinéma, Makkari (Lauren Ridloff) l'Éternel rapide, Phastos (Brian Tyree Henry) l'ingénieur, Ajak (Salma Hayek), la proche des Célestes, Sprite (Lia McHugh), l'Enfant, Gilgamesh (Dong-Seok Ma), le colosse, et Thena (Angelina Jolie), la guerrière. Selon les rumeurs, Gemma Chan pourrait incarner Circé. Quant à Kit Harington, il sera Black Knight, possédant une épée magique et une amure inoxydable.

Les Éternels et les Déviants sont ennemis depuis des milliers d'années Crédit : Marvel Comics

Outre les Éternels, le film introduira les Déviants, eux aussi résultats d'une expérience scientifique des Célestes. Ils sont en guerre perpétuelle avec les Éternels, ont une apparence, parfois monstrueuse, et cherchent à dominer l'humanité, que protège les Éternels.

Le synopsis

Pendant le Comic Con Experience au Brésil en décembre 2019, de premières images des Éternels, tout comme des informations sur l'intrigue ont été dévoilées. Comme le rapporte par le média américain Collider, la réalisatrice Chloé Zhao a expliqué que le film "explorerait ce qu'être humains veut dire pour nos héros et héroïnes qui sont immortels".



De son côté, Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, a précisé que le film se déroulera sur 7.000 ans et les personnages traverseraient plusieurs époques. Les fans ignorent encore si le film sera relié aux précédents longs-métrages du MCU ou si il introduira une toute nouvelle dimension dans laquelle se déroulera la Phase 4.



Lors d'un entretien pour le média américain Entertainment Weekly, une partie du casting a pu en dire plus sur l'histoire. Richard Madden, éternel Rob Stark de Game of Thrones explique qu'elle est "différente de tous les autres films Marvel". "Chloé [Zhao, la réalisatrice est sublime, elle a une sensibilité spéciale qui contraste avec les films Marvel", poursuit Salma Hayek.

Les premières images de tournage

Dans les comics Marvel, Thena est une guerrière. Membre des Éternels de la Terre, c'est la fille unique de Zuras, l'ancien souverain des Éternels de la Terre (avant qu'il ne meure). Sur les photos de tournage, Angelina Jolie porte une tenue de combat dorée et une perruque blonde. Le Daily Mail précise qu'elle a partagé une scène avec Brian Tyree Henry (Atlanta, Spider-Man : New Generation), qui incarne Phastos, un expert en technologie, et Gemma Chan (Captain Marvel, Crazy Rich Asians), qui devrait jouer Circé, selon le blog Heroic Hollywood.

Angelina Jolie EXCLUSIVE: Actress dons tight gold suit and blonde wig in FIRST LOOK at The Eternals - Daily Mail https://t.co/i0HwJlFRPB — Angelina Jolie (@AngeliJolie24x7) November 7, 2019

D'autres images, lors de scènes prises à Londres, montrent Gemma Chan dans la tenue de Sersei . Des habits qui montrent que la séquence se déroule à notre époque et confirme que les Éternels nous feront voyager dans le temps. Plus encore dans les comics, Sersei est l'une des Éternels qui décide de rester vivre sur Terre parmi les humains.

Gemma Chan on set of #eternals filming as Sersi pic.twitter.com/lb1mTBguZR — Secrets of Eternals (@Eternalsnews) September 30, 2019