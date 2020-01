Marvel clarifie les propos de Kevin Feige sur les personnages transgenres

Kevin Feige, producteur et patron des studios Marvel, à la première de "Spider-Man : Far From Home" à Hollywood (26 juin 2019)

publié le 04/01/2020 à 02:01

La communauté des fans Marvel est en agitation. Le 28 décembre 2019, Kevin Feige était invité par la New York Film Academy. Pendant son discours, on lui a demandé si Marvel Studios comptait introduire plus de personnages LGBTQ+ dans le MCU, plus précisément des personnages transgenres.

La réponse de Kevin Feige rapportée est "Oui, absolument. Et très bientôt. Dans un film que nous sommes actuellement en train de tourner". Ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations sur l'arrivée de ce personnage dans The Eternals (4 novembre 2020). Cependant, deux sources ont rapporté au média américain Variety, que les propos de Kevin Feige ont été "mal interprétés".

Selon ces sources, il répondait à la première partie de la question, qui demandait s'ils y auraient plus de personnages LGBTQ+ dans le MCU, et non à la seconde concernant l'arrivée de personnages transgenres. Il y aura donc "très bientôt" plus de héros et héroïnes LGBTQ+ dans le MCU. Vraisemblablement dans The Eternals, premier film de la Phase 4 où le personnage est "marié" et a "une famille", comme l'avait teasé Kevin Feige en août 2019 à la conférence Disney D23 Expo.