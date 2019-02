publié le 02/02/2019 à 10:10

S'il y a bien une soirée qui met d'accord les fans de la pop culture, c'est bien celle du Super Bowl. Chaque année, cette grande finale sportive très très regardée aux Etats-Unis, permet aux studios de production de diffuser des bandes-annonces.



Pendant le Super Bowl 2018, le public avait ainsi découvert, entre autres, les trailers de Solo et Avengers : Infinity War. Pour ce Super Bowl 2019, The Hollywood Reporter indique qu'il faudra s'attendre à trois ou quatre bandes-annonces, contre six l'an passé. Le média explique que la chaîne CBS, qui détient les droits de retransmission du match, a en effet considérablement augmenté les tarifs pour diffuser des trailers : comptez 5 millions de dollars pour un spot de 30 secondes.

Avant d'avoir des paillettes plein les yeux dans la nuit du 3 au 4 février, tour d'horizon des trailers espérés pour cette finale entre les Patriots (Nouvelle-Angleterre) et les Rams (Los Angeles)

"Alita : Battle Angel"

Rosa Salazar double la cyborg Alita Crédit : Twentieth Century Fox France

Avec une sortie le 14 février 2019 aux États-Unis (et le 13 en France), soit rapprochée du Super Bowl 2019, Alita : Battle Angel est le film le plus susceptible de dévoiler sa bande-annonce finale. James Cameron (Avatar, Titanic, Terminator) produit ici un film spectaculaire dans un monde futuriste qui vous en mettra plein la vue. Alita, jeune cyborg adoptée par le Docteur Dyson (Christoph Waltz) n'a aucun souvenir de son passé. Mais, lorsque des forces obscures s'attaquent à son entourage, Alita découvre qu'elle une guerrière unique, convoitée par ces puissants ennemis.

"Captain Marvel"

Selon le média américain Deadline, Disney compte mettre le paquet sur ses prochaines productions lors du Super Bowl 2019 avec des trailers de Dumbo, Aladdin et Toy Story 4, sans oublier Captain Marvel. Premier film de la Maison des Idées consacré à une super-héroïne, Captain Marvel s'apprête à secouer le MCU. En salles le 6 mars 2019 en France et le 8 mars aux Etats-Unis, Disney aurait tout intérêt à profiter de la finale du Super Bowl pour diffuser un teaser, voire la bande-annonce finale. De quoi augmenter (encore une fois) l'impatience des fans qui pourront bientôt découvrir les origines inédites de l'Avengers la plus puissante du MCU, capable de détruire Thanos dans Avengers 4.

"Avengers 4"

Cela fait bientôt deux mois que la première bande-annonce d'Avengers 4 est sortie. Avec son record de vues sur la plateforme YouTube en 24 heures, nul doute qu'un succès attend le prochain trailer. On devrait plutôt s'attendre à teaser de quelques secondes, plutôt qu'une longue bande-annonce, afin de préserver le secret autour de l'intrigue d'Avengers : Endgame. Cela n'empêche pas la communauté Marvel d'imaginer de nombreuses théories ou de trouver des indices confirmant le thème du voyage dans le temps.



"Hellboy"

David Harbour dans le rôle de Hellboy Crédit : capture d'écran YouTube

Hellboy, dont la première bande-annonce remonte à décembre 2018, pourrait dévoiler de nouvelles images avant sa sortie en mai 2019. Dans cette nouvelle aventure, "le garçon des Enfers" (Davir Harbour) va devoir affronter la Blood Queen (Milla Jovovich). Cette puissante magicienne cherche à détruire l'humanité à grands renforts de sorts, tandis que l'anti-héros doté de cornes essaie d'aller contre son destin : mettre fin au monde. En effet, Hellboy est l'Apocalypse, dont la main droite doit servir à ouvrir la prison d'un dragon qui réduira tout ce que nous connaissons en cendres.

"Stranger Things", saison 3

Netflix avait fait fort pendant le Super Bowl 2018 en diffusant le trailer de Cloverfield Paradox [troisième film de la saga] puis le film après le match. Cette année, le géant du streaming américain pourrait créer l’événement avec les premières images de Stranger Things 3. Les fans du groupe de héros mené par Eleven (Millie Bobby Brown) et Mike Wheeler (Finn Wolfhard) n'ont en effet, toujours aucun trailer à se mettre sous la dent, depuis l'annonce de la date de diffusion des prochains épisodes.

JULY 4 pic.twitter.com/UX9M1L02rd — Stranger Things (@Stranger_Things) 1 janvier 2019

"Dark Phoenix"

Après une première bande-annonce en septembre 2018, la promotion autour de Dark Phoenix est complètement muette. Repoussé une seconde fois pour juin 2019 aux Etats-Unis, le film pourrait dévoiler un teaser dans la soirée du Super Bowl. L'occasion de redonner de l’engouement autour de l'intrigue centrée sur la mutante Jean Grey et ses pouvoirs phénoménaux de la Force Phénix, après un orage solaire dans l'espace.

Sophie Turner dans le rôle de Jean Grey dans "Dark Phoenix" Crédit : capture d'écran YouTube