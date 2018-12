publié le 20/12/2018 à 09:41

Hellboy prépare son retour enflammé au cinéma. Après les deux premiers films de Guillermo del Toro, Neil Marshall ( Dog Soldiers, The Descent, Doomsday) "ressuscite" le héros des Enfers pour le 8 mai 2019.



David Harbour (Stranger Things, Suicide Squad, The Equalizer) incarne Hellboy, mi-homme, mi-démon, et partage l'affiche, entre autres, avec Sasha Lane (Alice Monaghan), Ian McShane (le professeur Bruttenholm) et Daniel Dae Kim (Ben Daimio).

Dans cette nouvelle aventure, "le garçon des Enfers" va devoir affronter la Blood Queen (Milla Jovovich). Cette puissante magicienne cherche à détruire l'humanité à grands renforts de sorts, tandis que l'anti-héros doté de cornes essaye d'aller contre son destin : mettre fin au monde. En effet, Hellboy est l'Apocalypse, dont la main droite doit servir à ouvrir la prison d'un dragon qui réduira tout ce que nous connaissons en cendres...