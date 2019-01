"Stranger Things", saison 3 : Netflix révèle une affiche et une date

publié le 01/01/2019 à 12:17

Un nouveau gros monstre violet et ses pattes menaçantes nargue la bande de héros de la série Netflix Stranger Things. Pour fêter la nouvelle année, le service de streaming a offert un cadeau aux fans de la série avec une affiche officielle très festive et une date de diffusion.



Les feux d'artifices font le lien entre ce 1er janvier 2019, lendemain de la Saint-Sylvestre, et la date de diffusion de la saison 3 : le 4 juillet 2019, jour de la fête nationale américaine. Sur l'affiche on peut voir tous les codes de la série rassemblés : les vélos (pour l'ambiance Stephen King), le groupe de héros mené par Eleven (Millie Bobby Brown) et Mike Wheeler (Finn Wolfhard) et une bonne dose de mode 80's-90's.

On connait pour l'heure peu de choses sur cette nouvelle saison si ce n'est le nombre d'épisodes et leurs titres : Suzie, tu me reçois ?, Comme des rats, La maître-nageuse disparue, Le sauna, La source, L'anniversaire, La morsure et La bataille de Starcourt. À vos théories !