publié le 10/12/2018 à 10:52

Toujours pas de date précise pour la prochaine et troisième saison de la série fantastico-vintage de Netflix : Stranger Things, mais tout de même un indice. La saison 3 de la série, créée par les frères Matt et Ross Duffer, sera diffusée "en 2019" indique dans une première vidéo la plateforme de streaming américaine.





Netflix dévoile aussi la totalité des titres des huit épisodes de cette saison : Suzie, tu me reçois ?, Comme des rats, La maître-nageuse disparue, Le sauna, La source, L'anniversaire, La morsure et La bataille de Starcourt.



On retrouve également dans cette vidéo la même musique introductive de la série et la même police noire et rouge devenue l’emblème de celle-ci. Mais déception, aucune image de cette troisième saison n'a été diffusée. Pas de Winona Ryder avec une guirlande de noël, pas de Millie Bobby Brown et ses pouvoirs télékinétiques... Rien. il faudra attendre la première bande-annonce pour se faire une idée de l'esprit de cette troisième saison.