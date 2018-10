publié le 01/10/2018 à 12:46

Il faudra encore s'armer de patience avant de découvrir Dark Phoenix. Le prochain X-Men consacré à la mutante Jean Grey (Sophie Turner) a de nouveau été repoussé, comme le dévoile le média américain Deadline.



D'abord annoncé en 2018, puis pour le 14 février 2019, Dark Phoenix sortira finalement le 7 juin 2019 aux États-Unis. Une date française n'a pas encore été communiquée par la Fox. Un changement, qui n'est pas dû aux reshoots du film, qui se sont déroulés en septembre 2018, comme le précise Deadline.

La sortie est repoussée, car "l'été est une meilleure date", mais surtout pour donner "une plus grande ouverture [du film] en Chine". La bande-annonce, dévoilée le 27 septembre 2018, y a d'ailleurs cartonné avec 44 millions de vues en 24 heures, contre 8 millions sur la chaîne Fox aux États-Unis.

La Fox réorganise son calendrier de sortie

D'autres films produits par la Fox ont aussi changé de date de sortie. Ainsi, Alita Battle Angel, qui devait sortir le 21 décembre 2018 aux États-Unis et le 26 décembre en Hexagone, sera finalement dévoilé le 14 février 2019. C'est une version moins trash de Deadpool 2 qui sortira le 21 décembre 2018 pour concurrencer Aquaman de DC Comics, attendu pour le 19 décembre 2018.



Enfin, Gambit avec Channing Tatum (21 Jump Street, Step Up), initialement annoncé pour le 7 juin 2019, sortira en mars 2020. Le film n'a toujours pas de réalisateur et le script est toujours en cours d'écriture par Reid Carolin et Joshua Zetumer. Affaire à suivre.