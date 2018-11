Woody, Buzz l'Éclair et Jessie sont de retour dans ce 4ème épisode de "Toy Story"

publié le 29/11/2018 à 13:02

La firme aux grandes oreilles a dévoilé le tout premier poster de Toy Story 4 sur son compte Twitter, mercredi 28 novembre 2018. On y découvre l'un des personnages emblématiques de la franchise : Woody.



Le shérif apparaît près d'un gigantesque panneau lumineux sur lequel on peut lire le nom du film. Au fond, on aperçoit une fête foraine, qui a servi pour le deuxième teaser du dessin animé tant attendu. Dans ce nouvel épisode, le célèbre cow-boy sera accompagné de ses fidèles compagnons : Buzz l'Éclair, Jessie, Mr Patate ou bien encore Rex le dinosaure.

L'écurie Disney-Pixar avait dévoilé lundi 12 novembre un premier trailer très alléchant de Toy Story 4, réalisé par Josh Cooley. Le film pourrait être le plus bouleversant de la franchise, selon Tom Hanks (il prête sa voix à Woody). Le comédien a d'ailleurs avoué, le 1er novembre 2018, avoir versé sa petite larme lors de la scène de fin. Le film d'animation est attendu dans les salles de cinéma pour le 26 juin 2019.