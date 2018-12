publié le 10/12/2018 à 15:17

Plus aucun doute (s'il en restait) : "Avengers Endgame" est bien le film le plus attendu de 2019 ! Même pas sorti, le 4ème et dernier volet de la saga "Avengers" bat déjà des records. Sortie vendredi dernier, la première bande-annonce du film, point d'orgue du MCU (Univers cinématographique Marvel), a été visionnée 289 millions de fois en 24 heures selon Disney.



Marvel Studios a communiqué ce chiffre sur Twitter, qui fait du premier trailer d'"Avengers Endgame", la bande-annonce la plus visionnée en 24 heures. Le record était détenu par le précédent opus d'Avengers, "Infinity War", avec 230 millions de vues.

La communauté Marvel a dû se repasser ces 2 minutes 34 de bande-annonce en boucle pour essayer de répondre aux insoutenables interrogations laissées par le dernier volet de la saga. Si "Infinity War" avait réuni plus de 2 milliards de dollars de recettes au box-office (4ème plus gros succès de tous les temps), ça promet pour "Avengers Endgame", dont la sortie est prévu le 24 avril 2019.

On espère que d'ici là, les frères Russo voudront bien nous laisser un ou deux autres trailers à nous mettre sous la dent.