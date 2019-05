publié le 30/05/2019 à 09:01

Dans une galaxie lointaine, mais qui se rapproche, Star Wars 9 sortira dans les salles. Avec l'approche de la sortie d'une première bande-annonce, l'épisode qui va clôturer la saga Skywalker au cinéma est plus que jamais au centre de l'attention des fans Star Wars.



Réalisé par J.J. Abrams, Star Wars 9 se déroulera un an après Les Derniers Jedi (épisode 8) où Poe Dameron prend la tête des derniers rebelles, Rey apprend à maîtriser la Force, Luke Skywalker disparaît et Kylo Ren devient le Suprême Leader du Premier Ordre. La question de l'identité des parents de Rey et le rôle de Snoke dans l'aventure ont été balayés dans Les Derniers Jedi.

Star Wars 9 a encore d'autres pistes à explorer, notamment autour de la rédemption de Kylo Ren, le rôle de Leia grâce aux images non-utilisées de Carrie Fisher dans les épisodes 7 et 8, le retour de Lando et Luke. Tour d'horizons des moments que l'on attend le plus de découvrir dans Star Wars 9.

1. Rey reconstruit son sabre laser

Avant de quitter Ahch-To, Rey a emporté les livres sacrés de l'Ordre Jedi. Elle devrait y trouver comment réparer son sabre laser, brisé en deux après son combat face à Kylo Ren. Ou plutôt comment en fabriquer un nouveau. L'un des moments importants dans la vie d'un apprenti est la construction de son propre sabre laser. En plus d'approfondir sa connaissance de la Force, Rey va découvrir les différentes étapes de la formation du padawan. La jeune femme devrait continuer à s'entraîner et surtout se préparer à retrouver Kylo Ren.

2. Un combat au sabre laser entre Rey et Kylo Ren

Un grand duel au sabre laser est attendu dans le prochain épisode. On en a eu un "petit" dans Star Wars 7, lorsque Rey affronte la première fois Kylo Ren. Dans Star Wars 8, le duo massacre la garde prétorienne du Suprême Leader Snoke. Enfin, Kylo et Luke s'affrontent sur la planète Crait. Des scènes fortes, mais le dernier film de la trilogie pourrait offrir des combats plus épiques. Même si tout le monde peut maîtriser la Force (Rey, le petit garçon de Canto Bight), rares sont ceux et celles qui peuvent manier le sabre laser sans formation.

3. La rédemption de Kylo Ren

On a dû mal à croire que Kylo Ren a vraiment embrassé le Côté Obscur. Il a quand même tué son maître Snoke, car il menaçait Rey (entre autres) et a refusé de tirer sur le vaisseau de sa mère. C'est donc encore un homme torturé, qui fait face aux conséquences de son parricide. Aveuglé par la haine, il n'en reste pas moins le padawan qui a vu son oncle tenter de l'assassiner. Kylo Ren est aussi le petit-fils de Dark Vador, le Sith qui est revenu du Côté Lumineux à la fin de l'épisode 6. Un ultime rebondissement dans l'histoire n'est pas à exclure.

4. Poe Dameron en nouveau leader de la Rébellion

Le pilote le plus téméraire de l'Alliance Rebelle, se retrouve à la tête de la Rébellion à la fin de l'épisode 8. Il prend naturellement la tête du petit groupe de survivants de l'Alliance sur Crait. Le jeune homme, qui s'est toujours montré plus agressif que Leia dans son combat contre le Premier Ordre, arrivera-t-il à devenir un leader "sage" ? Le doute est permis. Le S.O.S de Leia étant resté sans réponse sur Crait, les Rebelles sont désormais seuls contre le Premier Ordre, à moins que Poe n'arrive à recruter de nouveaux alliés.

5. Une nouvelle génération de Jedi

On l'a bien compris, la Force peut habiter n'importe qui. Les parents et l'héritage ne comptent plus. On a pu le découvrir avec Rey et le petit garçon de Canto Bight. Rian Johnson n'a pas eu peur de casser les codes de la saga et nous devons nous préparer à l'après-Skywalker. Verra-t-on d'autres enfants ou jeunes femmes et hommes anonymes sensibles à la Force ? Il semblerait bien que Rian Johnson nous guide sur cette voie et que J.J. Abrams la suive pour continuer le renouvellement de Star Wars.

6. Le retour de Luke Skywalker en "Force ghost"

Luke est retourné à la Force à la fin de l'épisode 8, lors d'une scène magnifique sur Anch-To. Comme Maître Yoda, il peut très bien revenir dans l'aventure sous la forme d'un Force ghost (le spectre de la Force en français). Le maître Jedi pourrait alors apparaître devant Rey pour la guider, comme Yoda l'a fait dans Les Derniers Jedi pour Luke. Notre héros pourrait également communiquer avec Kylo Ren pour essayer de le ramener vers le Côté Lumineux de la Force en lui parlant de la rédemption de Dark Vador.

7. La vérité sur les Chevaliers de Ren

Ils sont apparus une première fois au milieu d'une vision de Rey dans Le Réveil de la Force. Luke Skywalker les mentionne également dans l'épisode 8 en expliquant que Kylo Ren est parti du temple Jedi avec quelques-uns de ses anciens disciples, devenus adeptes du Côté Obscur. Ce sont les Chevaliers de Ren. Beaucoup de mystères les entourent. Kylo Ren les a peut-être assassinés, après avoir quitté Luke. À moins qu'ils ne soient dispersé aux quatre coins de la galaxie pour liquider le peu d'espoir qu'il reste parmi les populations.

8. Le retour de Maz Kanata

L'extra-terrestre qui tient un repaire de pirates sur la planète Takodana n'a fait qu'une courte apparition dans Les Derniers Jedi. Elle se bat probablement contre des Stormtroopers si on se fie à la vidéo diffusée dans le film. On espère la revoir dans l'épisode 9, pour expliquer comment elle a pu récupérer le sabre laser d'Anakin transmis par Obi-Wan Kenobi à Luke dans La Guerre des Étoiles.



Maz Kanata reste l'une des nouvelles héroïnes de cette saga Star Wars. Il serait de bon ton qu'elle revienne sur le devant de la scène pour l'épisode de clôture. Sensible à la Force et très âgée, elle possède de nombreuses connaissance sur les Jedi, mais aussi sur l'Alliance. Elle pourrait aider Rey, Poe et Finn.

9. Une nouvelle scène entre Luke et Leia Skywalker

Dans Star Wars 8, c'est l'un des moments les plus émouvants lorsque Luke et Leia se retrouvent enfin. La scène est particulièrement douce-amère puisque c'est la dernière scène d'un film Star Wars qu'ont partagé Carrie Fisher et Mark Hamill. C'est d'ailleurs la scène préférée de Star Wars 8 de l'acteur. On espère que J.J. Abrams réussira à réunir les jumeaux Skywalker dans un ultime moment de tendresse et de Force.

10. Les retrouvailles entre Leia, Luke et Lando

Depuis Le Retour du Jedi (épisode 6), Luke, Leia et Lando ne sont pas réapparus ensemble dans un épisode. Derniers personnages de la saga originelle, ils sont tous les trois au casting de Star Wars 9. Leur retrouvaille autour du Faucon Millenium (qui appartenait à Lando avant qu'il ne le perde au jeu contre Han) sera d'autant plus forte en émotions pour les fans.