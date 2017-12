publié le 01/12/2017 à 11:48

On a dû mal à le croire, mais Star Wars 8 ne serait pas comme le public l'attend. Un des films les plus sombres de la saga, comme les trailers et les interviews de Mark Hamill (Luke Skywalker) et Daisy Ridley (Rey) le laissent entendre ? Dans un entretien rapporté par le média américain CinemaBlend, Rian Johnson, le réalisateur des Derniers Jedi et de la prochaine saga, a contrecarré cette idée.



"Je pense que le film est drôle. Les trailers étaient sombres, le film l'est aussi, mais j'ai fait aussi un effort consciencieux pour apporter de la légèreté. Je veux que le film possède tous les éléments que j'associe à Star Wars, ce n'est pas que du Wagner, mais aussi du Flash Gordon." En citant le film des années 80, Rian Johnson rend hommage au travail de George Lucas. Le père fondateur de la saga Star Wars cite souvent Flash Gordon comme l'un de ses influences : un film de science-fiction avec certains passages drôles.

Les Porgs et R2-D2 pour apporter de la légèreté à "Star Wars 8" ?

Mais comment imaginer l'épisode 8 "drôle" alors que de nombreux indices nous laissent penser que Luke et/ou Rey vont basculer du Côté Obscur ? Il faudra sûrement compter sur les passages avec les Porgs, les nouvelles créatures duveteuses aux grands yeux de la saga, en compagnie de Chewbacca, mais aussi probablement avec le petit R2-D2 dont les "bips" célèbres ont de quoi faire sourire le public.



Dans tous les cas, cette confession de Rian Johnson devrait autant décontenancer que rassurer les fans, dont l'impatience ne cesse de croître avant la sortie de Star Wars 8 le 13 décembre prochain.

