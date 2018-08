Crédit : The Walt Disney Company France

publié le 30/08/2018 à 13:01

Les langues commencent à se délier autour de Star Wars 9. En tournage depuis début août 2018, Oscar Isaac, l'interprète du pilote rebelle Poe Dameron, a donné de premiers détails concernant l'intrigue du film le plus attendu de 2019.



Une chose est sûre, Oscar Isaac ne ménage pas les fans : "C'est un film de guerre. Enfin, je veux dire, au-delà de ça, c'est un film sur des guerriers", explique-t-il à USA Today. Des propos qui font échos à ceux de John Boyega (Finn). Il y quelques mois, l'acteur avait en effet annoncé "une guerre totale". Des confessions qui ne manqueront pas d'augmenter l'impatience des fans, avant la sortie du film, le 18 décembre 2019 en France.

On devrait donc s'attendre à un nouvel épisode truffé de scènes batailles intergalactiques, à la manière de Rogue One, le premier spin-off de la saga, centré sur les Rebelles qui ont volé les plans de l'Étoile Noire, avant les événements de l'épisode 4.

Un nouvel hommage pour Carrie Fisher

Deux ans déjà que Carrie Fisher a laissé la galaxie Star Wars en deuil. Depuis le début du tournage de l'épisode 9, le casting lui a rendu de nombreux hommages. Dans son entretien, Oscar Isaac a lui aussi salué la mémoire de l'actrice : "Elle est toujours avec nous pendant que les équipes tournent le dernier chapitre de la longue saga Skywalker". L'interprète de la Générale Organa sera tout de même au casting de l'épisode 9, grâce à des images non-utilisées des épisodes 7 et 8. Son rôle dans l'intrigue est encore inconnu et J.J. Abrams et Disney feront sans doute le maximum pour préserver le secret.