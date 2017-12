Crédit : Lucasfilm Ltd. & ™, All Rights Reserved. / Jonathan Olley

Des millions de personnes iront voir le dernier Star Wars au cinéma. Les Derniers Jedi est une franche réussite technique et artistique, son triomphe annoncé au box-office sera bien mérité tant Rian Johnson a réussi le tour de force de garder l'esprit Star Wars tout en abordant un virage dans l'histoire du best-seller intergalactique.



Durant les 2h30 de trame, le réalisateur-scénariste du 8e volet a surfé sur plusieurs pistes, introduit et développé plusieurs personnages. Et dans cette revue d'effectifs, le réalisateur de Looper a trouvé le moyen également de poser des critiques de société et d'un système pervers, celui de la guerre. Cet article contient de légers spoilers.

En effet, tout commence lors d'une mission sur une planète, mélange de Monaco et Las Vegas. Casino, champ de courses et plaisir en tout genre, c'est le paradis du jeu et du vice. Si l'univers Star Wars a l'habitude de voir les héros passer par des endroits où il est de bon ton de s'encanailler, Rian Johnson en profite ici pour placer quelques critiques sur le système.

La situation n'est pas manichéenne

Ainsi, au moment où l'un des héros s'extasie devant les animations, il lui est rappelé que les personnes qui profitent de ces installations sont principalement des marchands d'armes. Les seules personnes capables d'avoir les moyens de s'autoriser des loisirs sont donc ceux qui "s'engraissent" sur le dos des belligérants.



Un peu plus tard, c'est le cynisme du système qui est pointé et relevé. En effet, à bord d'un vaisseau volé, l'un des membres de la Résistance se rend compte que le propriétaire de l'appareil est un fournisseur du Premier ordre en armes diverses, mais aussi un fournisseur de blasters et de X-Wings pour la Résistance.



Une belle claque pour le personnage qui comprend que "les méchants" fournissent aussi "les gentils".

Ras-le-bol de la guerre

Plus globalement c'est la guerre qui semble lasser les personnages. À commencer par Kylo Ren qui veut mettre fin à tout cela, certes en appliquant une tentative de blitz total, mais le but est d'en finir avec le conflit. Luke Skywalker lui-même semble souhaiter la fin des Jedi, symboles selon lui d'une forme de combat dont il ne veut plus.



Rian Johnson illustre ainsi également la fin d'une ère, et lorsque Leia envoie un S.O.S à travers la galaxie avec son propre signal, personne ne répond. C'est tout un pan de l'histoire qui connaît la lassitude à travers ce passage. L'esprit de la Résistance s'essouffle, et l'espoir s'éteint. Ou du moins il n'est plus animé ou suscité par les mêmes personnages. C'est l'aube d'une nouvelle dynastie Star Wars.