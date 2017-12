publié le 05/12/2017 à 08:10

Daisy Ridley dans la peau de Rey sonne aujourd’hui comme une évidence pour tous les fans de Star Wars. Si bien qu’il est difficile d’imaginer une autre comédienne camper la pilleuse d’épaves. À l’inverse, l’actrice britannique, elle, s’imagine sans problème incarner un autre personnage phare de la saga. Pourquoi pas Kylo Ren ?!



Épaulée par les acteurs Domhnall Gleeson (Général Hux dans les films), Kelly Marie Tran (Rose) et Rian Johnson, réalisateur de Star Wars : Les Derniers Jedi, Daisy Ridley a répondu aux questions des internautes lors d’un Facebook Live. L’un d’entre eux lui a alors demandé quel autre personnage de la franchise elle aurait aimé interpréter.

Sans hésitation, la jeune femme répond : "j’aimerais jouer Kylo Ren. Mais je pense que c’est aussi parce qu’Adam Driver s’est vraiment, vraiment investi. Ça serait un bon challenge". Une réponse d’autant plus amusante que les personnages de Rey et Kylo Ren sont les côtés pile et face d’une même pièce. À l’instar de son double fictionnel, Daisy Ridley pourrait-elle se laissait tenter par le côté obscur de la Force ?