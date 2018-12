Crédit : Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved

publié le 31/12/2018 à 16:05

La princesse Leia ne fera pas que de la figuration dans l'épisode 9 Star Wars. Elle aura un vrai rôle. C'est ce qu'a révélé le frère de Carrie Fisher sur la chaîne ABC News. Invité dans l'émission Good Morning America, Todd Fisher a affirmé que J.J. Abrams, réalisateur du film, voulait montrer sa sœur à l'écran pendant plusieurs minutes, à partir d'images tournées, mais non utilisées, pour Le Réveil de la Force et Les derniers Jedi.



"Il y a beaucoup de minutes tournées, ce ne sont pas que des séquences supprimées. C'est du matériel neuf, qui n'a jamais été utilisé et qui va être inséré dans l'histoire", poursuit Todd Fisher. "Ça va d'ailleurs mettre un grand coup à tout le monde, parce que ça donne l'impression que cela été conçu comme ça à l'origine. Comme si ça avait été tourné hier. Nous ne sommes pas autorisés à en parler plus en détails mais nous sommes ravis de ce qui a été accompli", a-t-il conclu.

Carrie Fisher est décédée le 27 décembre 2016 à l'âge de soixante ans, quatre jours après avoir fait un arrêt cardiaque lors d'un voyage en avion. Sa mère, Debbie Reynolds, est décédée le lendemain d'un AVC.