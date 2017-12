VIDÉO - "'Star Wars 8' est un film qui a du cœur", pour Andy Serkis (Snoke)

publié le 17/12/2017 à 08:40

Les méchants sont toujours iconiques dans Star Wars. Impossible de ne pas parler de Dark Vador, Dark Sidious et Dark Maul. Et pourtant, J.J. Abrams (Le Réveil de la Force) et Rian Johnson (Les Derniers Jedi) ont réussi à en créer de nouveaux avec le Suprême Leader Snoke (Andy Serkis), le Général Hux (Domnhall Gleeson) et Kylo Ren (Adam Driver), qui n'est autre que le fils de Leia et Han Solo - et donc le petit-fils de Dark Vador. À l'occasion de la sortie de Star Wars 8, l'épisode qui n'a pas peur de casser les codes de la saga, RTL Super a rencontré les trois acteurs.



Le trio est bien évidemment ravi d'avoir été engagé par J.J. Abrams pour Le Réveil de la Force. Et son excitation n'a pas faibli pour le tournage de l'épisode 8 en compagnie de Rian Johnson. "Quand vous voulez rester fidèle à l'esprit du film, vous devez aussi le développer ! (...) Et je pense que Rian a fait un travail brillant", commence Domnhall Gleeson au micro de RTL. "C'est incroyable de constater le travail que Rian a fourni sur ce film et la manière dont il a construit l'histoire. C'est une expérience émotionnellement forte, parce que ce film a beaucoup de cœur. Mais, il est aussi hilarant !", explique Andy Serkis.