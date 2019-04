publié le 09/04/2019 à 19:31

Star Wars 9 n'est attendu que le 18 décembre 2019 dans les salles françaises, il dévoilera bientôt sa première bande-annonce. Après un an et demi de spéculations de la part des fans, Lucasfilm a enfin dévoilé la date officielle de la diffusion de ce trailer.



La bande-annonce de l'épisode 9 sera dévoilée pendant la Star Wars Celebration, le vendredi 12 avril 2019 entre 18 et 19 heures, heure de Paris. Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, et J.J. Abrams, le réalisateur du Réveil de la Force (épisode 7) et de l'épisode 9, seront présents sur la scène du panel pour dévoiler de nombreuses informations sur le film. Pour le moment, l'intrigue de Star Wars 9 est tenue secrète même si on sait déjà qu'elle se situera un an après les événements de Star Wars 8, grâce à une indiscrétion de John Boyega.

"D'autres surprises" sont également au programme de ce panel, comme l'explique une vidéo officiel Star Wars. Les fans pourraient donc aussi découvrir le titre officiel de l'épisode 9. Selon une fuite supposée, il se nommerait Balance of The Force. Plus que quelques petits jours à patienter avant de découvrir les premières images et probablement le titre, du dernier épisode Star Wars consacré aux Skywalker.

