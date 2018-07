"Star Wars 9" : le retour de Leia, Luke et Lando confirmé

publié le 27/07/2018 à 23:57

Alors que le tournage de Star Wars 9 débutera le 1er août prochain, Lucasfilm a dévoilé ce vendredi 27 juillet le casting de ce nouvel épisode, dont le titre n'a pas encore été annoncé. De quoi titiller les fans plus d'un an avant sa sortie.



Tout d'abord Carrie Fisher sera présente. Pas question d'utiliser des images de synthèse pour faire vivre la princesse Leia, puisque ce sont des scènes inédites de Star Wars 7 : le Réveil de la Force qui n'ont jamais été utilisées qui seront intégrées dans le film. Une belle façon de conclure l'histoire de Leia Organa.

"Avec le soutien et la bénédiction de sa fille, Billie, nous avons trouvé un moyen d’honorer l’héritage de Carrie et son rôle de Leia dans l’Episode IX en utilisant des images inédites que nous avons filmées ensemble dans l’Episode VII", précise le communiqué.

Lucasfilm a également confirmé que Billy Dee Williams reprendrait son rôle de Lando Calrissian. Un personnage vu dans L'Empire contre attaque, Le Retour du Jedi et plus récemment dans Solo: A Star Wars Story.



Du côté des grandes annonces on retient également la présence de Mark Hamill. Le "à un de ces jours" de Luke lancé à Kylo Ren dans Star Wars : les Derniers Jedi pourrait donc bien se réaliser.

Meet the cast of Star Wars: Episode IX. Beginning filming next week.https://t.co/BUCl4H8aRT pic.twitter.com/ezEaLzijLq — Star Wars (@starwars) 27 juillet 2018

Le reste du casting

Pour le reste du casting, peu de surprise puisque beaucoup reviennent : Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Ben Solo/Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Domhnall Gleeson (Armitage Hux), Kelly Marie Tran (Rose Tico), Joonas Suotamo (Chewbacca) et Billie Lourd (Kaydel Ko Connix).



Viennent ensuite deux petits nouveaux. Naomi Ackie (The Young Lady) et Richard E. Grant (Logan) intégreront également le casting du film dans deux rôles dont rien n'a filtré.



Réalisé par J. J. Abrams Star Wars 9 sortira le 20 décembre 2019 aux États-Unis.