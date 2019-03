publié le 07/03/2019 à 14:14

Alors que les fans attendent avec impatience les premières images de Star Wars 9, Mark Hamill prouve une nouvelle fois qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Interviewé par le média américain Den of Geek, l'éternel interprète de Luke Skywalker a révélé sa plus grande déception concernant la nouvelle saga Star Wars (épisodes 7,8 et 9);



Mark Hamill n'apprécie pas du tout les choix scénaristiques de cette nouvelle saga. Selon lui, la mort de Han Solo dans l'épisode 7 est une erreur. "Je me suis dis que Luke n'allait jamais revoir son meilleur ami. Je l'ai pris d'une manière personnelle", démarre l'acteur qui n'a toujours pas digéré le rôle de Luke dans l'épisode 8.

"Je leur ai dis que c'était une grave erreur que ces trois personnages [Luke, Leia et Han] ne se réunissent jamais. Je suppose que je me suis trompé puisque personne n'a l'air de s'en soucier. Le public n'a pas l'air choqué. Luke, Han et Leia ne seront plus jamais ensemble et je ne travaillerai peut-être jamais plus avec Harrison", conclut-il. Un coup de gueule qui devrait émouvoir de nombreux fans Star Wars qui n'ont pas vu Luke, Leia et Han Solo ensemble depuis Le retour du Jedi (épisode 6), en 1983.