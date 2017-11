publié le 20/11/2017 à 11:30

C’est probablement la question qui taraude le plus les fans : comment évoluera la relation qui unit Kylo Ren à Rey dans Star Wars : Les Derniers Jedi ? Ou plus exactement, quelle est sa véritable nature ? Vont-ils tomber amoureux ? Sont-ils frères et sœurs ? Ou vont-ils se "contenter" d’une alliance ?



Alors que cette dernière théorie gagne du terrain, les acteurs donnent quelques indices. Comme Adam Driver, l’interprète de Kylo Ren, alors interviewé par le magazine américain Entertainment Weekly : "Je pense qu’il y a quelque chose de familier entre Rey et Kylo Ren. Ainsi que quelque chose à craindre ou quelque chose ... que Kylo Ren ne peut pas tout à fait situer."



Daisy Ridley, qui campe Rey, caractérise son personnage comme tout aussi incertaine : "Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Elle essaie vraiment de faire le bien et moralement, sa boussole pointe vraiment vers le nord. Elle pourrait néanmoins encore se perdre" précise EW.



"La Résistance n'est vraiment pas pour elle. Je veux dire, elle a été abandonnée toute sa vie, et très rapidement elle est désireuse d'aider les autres, ce qui est merveilleux. Elle veut faire partie de quelque chose. Je veux dire, tout le monde veut faire partie de quelque chose." Faire partie du côté obscur de la Force aux côtés de Kylo Ren par exemple ? Réponse le 13 décembre prochain.