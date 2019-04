publié le 08/04/2019 à 15:00

Avec le May The 4th, la Star Wars Celebration est un événement incontournable de la galaxie Star Wars. Cette année, elle aura lieu à Chicago du 11 au 15 avril 2019. Comme chaque année, de nombreux trailers et premières informations sur les prochains films et série Star Wars devraient y être dévoilés.



Quatre jours pour une multitude de conférences avec les acteurs et les réalisateurs, mais aussi de nombreuses surprises, à l'instar de la très (très) attendue bande-annonce de Star Wars 9, dans les salles françaises le 18 décembre 2019. Parmi les autres rendez-vous incontournables de cette grand-messe Star Wars, la présentation de la série The Mandalorian de Jon Favreau, et Star Wars Vader Immortal, la première série en réalité virtuelle de la saga.

Pour vous préparer à une fin de semaine intergalactique, RTL Super a recensé les dates des grands événements de la Star Wars Celebration 2019.

12 avril : première bande-annonce de "Star Wars 9"

> Star Wars: Episode IX Heads to Celebration Chicago

C'est bien évidemment le panel le plus attendu de cette Star Wars Celebration. Après un an et demi d'attente depuis la sortie des Derniers Jedi, Star Wars 9 va enfin montrer ses premières images et probablement dévoiler son titre officiel. Le réalisateur J.J. Abrams et la productrice Kathleen Kennedy seront sur place pour venir à la rencontre des fans et présenter cette première bande-annonce, qu'on imagine déjà épique. Par rapport au décalage horaire, ce trailer devrait être visible en France le vendredi 12 avril entre 17 et 18 heures.

12 avril : la bande-annonce de "Star Wars Vader Immortal"

Dark Vador sera le héros d'une série en trois épisodes, entièrement en réalité virtuelle. Elle se déroule entre La Revanche des Sith (épisode 3) et Un nouvel espoir (épisode 4). Écrite et produite par David S.Goyer, qui a travaillé sur la saga The Dark Knight avec Christopher Nolan, Star Wars Vader Immortal sera diffusée au printemps 2019 en exclusivité sur le casque Oculus Quest, comme on l'apprend dans le premier teaser diffusé en septembre 2018. Ce sera la première fois dans l'histoire de la saga que les fans pourront approcher Dark Vador d'aussi près, visiter son château sur Mustafar et interagir avec lui. Rendez-vous le 12 avril à partir de 23h30 (heure de Paris).

> Vader Immortal - Official Episode Teaser Trailer | Star Wars VR Game

13 avril : présentation du jeu "Star Wars : Jedi Fallen Order"

Attachez vos ceintures et préparez-vous à passer en vitesse lumière, puisque les premières images de Star Wars : Jedi Fallen Order et des informations officielles seront dévoilées le 13 avril à 23h30 heure de Paris. C'est le jeu vidéo Star Wars le plus attendu, après sa présentation lors de l'E3 2018. Pour le moment, on sait déjà que Star Wars : Jedi Fallen Order, est un jeu d'action-aventure centré sur un Padawan qui a survécu à l'Ordre 66, après La Revanche des Sith (épisode 3). Souvenez-vous, c'est l'Ordre de l'Empereur qui démarre la Purge contre les Jedi dans toute la galaxie. Jedi Fallen Order devrait sortir pour fin 2019, mais on ignore encore sur quelles consoles il sera accessible.

13 avril : de nouvelles images du parc Galaxy's Edge

La galaxie Star Wars arrive bientôt dans les parcs Disney avec Star Wars: Galaxy's Edge. Le public américain pourra le découvrir dès l'été 2019 à Disneyland Resort (Californie) et en octobre 2019 à Walt Disney World Resort (Floride). En France, il faudra encore s'armer de patience. Après de premières photos très prometteuses en février 2018, les parcs Galaxy's Edge seront à l'honneur d'un panel le 13 avril à 21 heures. Le public devrait découvrir les nouvelles attractions de cet espace, qui possède déjà Millennium Falcon: Smugglers Run, où le public pourra monter à bord d'une reproduction du Faucon Millenium pour une course effrénée dans la galaxie.

L'attraction Millennium Falcon: Smugglers Run permettra de voler bord du vaisseau d'Han Solo Crédit : Disney / Lucasfilm

14 avril : première bande-annonce de "The Mandalorian"

C'est la première série Star Wars en prise de vues réelles. Composée de dix épisodes, elle est réalisée par Jon Favreau (Iron Man, Iron Man 2) et sera diffusée en 2019 sur Disney+, le "Netflix" de Disney. Issus d'une longue tradition guerrière, les Mandaloriens (originellement de la planète Mandalore) ont souvent affronté et perdu contre l'Ordre Jedi. Jango Fett (le père de Boba Fett) est l'un des Mandaloriens les plus connus de leur histoire.



Contrairement à ce que les fans pourraient espérer, The Mandalorian, ne sera pas centré sur la famille Fett. "Après Jango et Boba Fett, un nouveau guerrier fait surface dans l’univers de Star Wars. The Mandalorian se déroulera après la chute de l’Empire [épisode 6] et avant l’émergence du Premier Ordre", peut-on ainsi lire sur l'Instagram de Jon Favreau. Rendez-vous le 14 avril vers 21 heures.

15 avril : nouveau trailer pour "Star Wars : The Clone Wars"

Annulée brutalement en 2013, la série animée Star Wars : The Clone Wars sera bel et bien de retour. 12 nouveaux épisodes ont été commandés afin de terminer la série qui se déroule entre La Guerre des Clones (épisode 2) et La Revanche des Sith (épisode 3) avec Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Ahsoka Tano, la padawan d'Anakin qui a quitté l'Ordre Jedi après avoir été accusé de meurtre. "Je ne pensais sincèrement pas que nous aurions cette opportunité de faire revenir The Clone Wars (...) grâce au soutien des fans et aux équipes derrière la plateforme de SVOD de Disney, nous avons maintenant la possibilité de raconter d'autres histoires", avait expliqué le réalisateur Dave Filoni. Le panel consacré à Star Wars : The Clone Wars se déroulera dans la nuit du 15 avril 2019 à partir d'1h30.