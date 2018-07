publié le 27/05/2018 à 09:30

Alors que Solo : A Star Wars Story est à l'affiche, les esprits des fans sont déjà tournés vers Star Wars 9, le dernier épisode de la nouvelle trilogie Star Wars démarrée avec Le Réveil de la Force. Le journaliste du média américain CinemaBlend l'a bien compris lorsqu'il a interviewé Donald Glover, l'interprète de Lando Calrissian dans le spin-off consacré à la jeunesse de Han Solo.





Pourrait-on donc revoir Lando (âgé) dans Star Wars 9, 35 ans après sa dernière apparition dans Le Retour du Jedi (épisode 6) ? Pour le moment, aucune information officielle sur Star Wars 9 n'a été divulguée. Ce qui n'empêche pas Donald Glover d'avoir son avis sur la question. Attention, si vous n'avez pas vu l’épisode 7, sachez que la suite du texte contient des spoilers.

"Maintenant que je sais que Han a disparu [tué par Kylo Ren dans l'épisode 7] ,ce serait bien et sentimental, dans le bon sens, que Lando soit de retour. Je pense que Lando devrait le donner [le Faucon Millenium] à quelqu'un d'autre. En disant 'Il ne m'appartient plus'. Il a probablement une ville à gérer [la Cité des Nuages vue dans l'épisode 5]", a-t-il confié à CinemaBlend.



Qui est maintenant le ou la propriétaire du Faucon ?

Un retour de Lando Calrissian dans la nouvelle trilogie serait très symbolique, après Luke Skywalker, Leia et Han Solo. Meilleur ami de Han Solo, il est aussi le premier propriétaire du Faucon Millenium. Mais, il perd son vaisseau lors d'une partie de Sabacc (jeu de cartes semblable au poker) contre Han, comme on le découvre dans Solo : A Star Wars Story. Et après la mort du célèbre contrebandier dans l’épisode 7, le Faucon n'a plus de "pilote officiel".



C'est sans compter sur Rey, qui montre dès l'épisode 7, puis dans l'épisode 8 (Les Derniers Jedi), qu'elle est une pilote remarquable aux commandes du Faucon, avec Chewbacca comme co-pilote. Nul doute qu'elle est la digne héritière de Han aux manettes du Faucon. Et si Lando devait revenir dans l'aventure, il comprendrait sûrement qu'il doit lui laisser le vaisseau.