Crédit : Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

publié le 26/12/2017 à 07:30

C'est l'héroïne qui apporte la lumière aux derniers épisodes de Star Wars, Le Réveil de la Force, sorti en 2015 et Les Derniers Jedi, arrivé mercredi 13 décembre dans les salles françaises. Rey a su conquérir les spectateurs dès sa première apparition, par son côté débrouillard et son obstination.



Mais au-delà de son caractère, c'est aussi ce qu'elle est qui apporte un nouveau souffle à la saga, débutée en 1977 avec Un nouvel espoir. Jusqu'à présent, les héroïnes des films l'étaient par leur naissance ou par leur sang. Dans la première trilogie, Leia Organa est une princesse, élevée par Bail Organa, sénateur d'Alderaan pendant les dernières années de la République Galactique.

Qu'elle soit en réalité la fille de la sénatrice Padmé Amidala et d'Anakin Skywalker ne change en rien ses origines nobles, qui lui permettent d'occuper le poste de sénatrice impériale. Dans la prélogie, l'héroïne principale est la mère de Leia et de Luke, une noble elle aussi.

Des parents inconnus

L'ascendance joue un grand rôle dans les intrigues de Star Wars et de nombreux fans s'attendaient à un twist important concernant Rey. Le mystère fait autour de ses parents dans Le Réveil de la Force est enfin résolu dans Les Derniers Jedi et, contre toute attente, Rey n'a pas d'origine noble cachée. Elle n'est la fille de personne, l'enfant de deux ivrognes qui l'ont vendue pour pouvoir s'acheter à boire.

Ses origines inconnues, et pauvres, permettent à la saga d'offrir aux fans une nouvelle héroïne, plus ancrée dans le réel. Pour la première fois, l'héroïne de Star Wars ne vient pas d'une grande famille : elle ne doit sa destinée ni à son ascendance ni à son sang mais seulement à elle-même.



Cette différence, si elle peut sembler subtile, est en réalité très importante pour l'histoire de la saga et pour la vision qu'elle donne de ses nouvelles héroïnes. Rey est indépendante et elle se construit toute seule.

Une héroïne bien au-delà de la saga

Si Leia a toujours eu les qualités d'une leader, qu'elle a su mener l'Alliance rebelle puis la Résistance dans des moments difficiles, son rôle s'expliquait surtout par son statut, celui de fille de sénateur. Si elle a su s'en détacher, si elle est devenue une héroïne à part entière, elle n'a jamais eu à faire ses preuves pour obtenir des responsabilités, contrairement à Rey, qui part de zéro.



Dans Les Derniers Jedi, Rey dépasse la saga pour s'imposer comme une héroïne à part entière, en dehors de Star Wars. Si elle est fascinée par la Force, cette puissance qu'elle a toujours ressenti en elle, Rey ne se contente pas d'être une Jedi en devenir. Elle sait manier le sabre laser, mais elle sait tout aussi bien piloter et réparer un vaisseau spatial.

Surtout, elle a une notion de la justice et de la morale qui est déjà très développée, malgré son jeune âge. Elle ne se contente pas de la dualité entre bien et mal et cherche à aller plus loin en tentant de ramener Kylo Ren depuis le côté obscur



Son espoir sans limite dans la Force lui permet d'incarner un nouvel espoir, que l'ancienne génération n'a plus. Dans Les Derniers Jedi, elle s'impose définitivement comme celle qui saura fédérer la Résistance.