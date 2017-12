"Star Wars 8" : "Je pense encore à Carrier Fisher au présent et non au passé", dit Mark Hamill

publié le 13/12/2017 à 12:30

C'est une légende et nous l'avons rencontrée. Mark Hamill, l'éternel interprète de Luke Skywalker s'est confié au micro de RTL avant la sortie de Star Wars 8. L'occasion de revenir sur sa carrière qui a décollé en 1977 avec La Guerre des Étoiles.



"Je profite beaucoup plus de l’expérience maintenant que pendant ma vingtaine, parce que je n’avais aucune perspective. Star Wars était mon premier film. Je faisais du théâtre et de la télévision depuis 7 ans et puis j’ai joué dans Star Wars et le monde entier a adoré et je me suis dit : ‘C’est génial, tous les films où je joue sont un succès’", démarre Mark Hamill.



40 ans plus tard, Mark Hamill endosse de nouveau son costume de Jedi dans cette aventure signée Rian Johnson. Exilé sur la planète océanique Ahch-To après l'échec de sa formation Jedi avec son neveu Ben Solo devenu Kylo Ren, Luke Skywalker va devoir reprendre son destin en main. Cela fait deux ans, depuis Le Réveil de la Force, que les fans attendent de savoir ce qu'il s'est passé dans la vie de leur héros, devenu un héros brisé.

Un lien éternel avec Carrie Fisher

Il n'est pas seul dans cet épisode, également porté par Carrie Fisher, la Générale Organa. Star Wars 8 est d'ailleurs bien plus qu'un nouveau film Star Wars. Il rend hommage à l'actrice décédée peu de temps après le tournage du film. "Je n’ai pas encore vraiment accepté la situation, ça m’a fait si mal. Je pense à elle au présent et non au passé", confie Mark Hamill avec émotion à RTL.