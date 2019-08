publié le 27/08/2019 à 22:33

C'est la question qui taraude tous les fans de Star Wars : comment la saga va-t-elle conclure l'arc narratif de la princesse Leia avec la mort de son interprète, Carrie Fisher ? Beaucoup imaginaient l'héroïne de la Résistance mourir dans une scène de l'Épisode VIII mais, finalement, elle est toujours vivante et bien présente dans l'Épisode IX, L'Ascension de Skywalker.

Seul problème, depuis la mort soudaine de Carrie Fisher, les réalisateurs et producteurs de Star Wars ne peuvent plus tourner de nouvelles scènes. Ils sont donc confrontés à une limite terrible en terme de narration : conclure l'histoire de l'une des héroïnes les plus cultes du cinéma avec quelques prises inexploitées des épisodes VII et VIII et le renfort de quelques artifices réels ou numériques.

Le plus simple pour la saga serait de tuer dans une explosion le personnage de Leia au début de l'Épisode IX qui sortira dans les salles le 18 décembre 2019. Elle retrouverait Han Solo et Luke qui ont rejoint la Force lors de ces derniers films et cela laisserait la place libre aux nouveaux personnages qui vivent toujours dans l'ombre des protagonistes de la première trilogie.

Mais manifestement, le réalisateur J. J. Abrams a suffisamment de matière pour raconter une belle conclusion. Mieux encore, Leia serait selon lui "au cœur" de son prochain film.

Lors de la conférence D23, le réalisateur a expliqué que "le personnage de Leia est réellement, d'une certaine façon, au cœur de l'histoire Star Wars. Nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas terminer ces neuf films sans Leia. Nous avions des scènes jamais diffusées de l'Épisode VII avec elle et nous avons fait le choix de les réutiliser d'une autre façon".

La production a toujours rejeté l'idée d'une nouvelle actrice pour prendre la relève de Carrie Fisher et ne souhaitait pas coller le visage de la comédienne numériquement sur une autre comme dans Rogue One. Il faudra attendre l'hiver pour découvrir le tour de passe-passe scénaristique et technique finalement utilisé par les équipes de Disney et Lucasfilm.

Leia apparaît dans le dernier teaser de l'Épisode IX dévoilé lors de la convention D23. On la voit regarder paisiblement quelque chose (ou quelqu’un) sur une planète forestière. Seule Rey apparaît elle aussi au milieu des arbres lors de ce qui ressemble à une séance d'entrainement avec des drones. Peut-être sont-elles ensemble ? À la fin de l'Épisode VIII, Leia s'enfuyait avec les héros de la Résistance vers une planète pour échapper aux forces du Premier Ordre de son fils Kylo Ren.