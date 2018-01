publié le 13/01/2018 à 08:00

Fans de la galaxie très très lointaine, si vous n'avez pas encore vu Star Wars 8, passez directement en vitesse lumière, car la suite du papier est forte en spoilers.



C'est l'une des scènes les plus belles de Star Wars 8. Celle où Luke Skywalker disparaît à l'écran devant un coucher de soleil, après avoir utilisé la Force pour se projeter sur la planète Crait. Un moment aussi beau que mystérieux : cela signifie-t-il que Luke est mort ? Moins d'un mois après la sortie du film qui cartonne dans le monde entier, le réalisateur Rian Johnson est revenu sur cette scène finale.

Loin de nous dire si on pourrait revoir le Jedi dans Star Wars 9, réalisé par J.J.Abrams (qui a signé Le Réveil de la Force), Rian Johnson donne surtout des explications sur la portée mystique de cette scène.

"Je n'aime pas trop être explicite, parce que j'aime que les gens puissent avoir leurs propres interprétations (...) Il [Luke] fait en sorte que son dernier acte soit quelque chose de mythique", démarre-t-il dans son interview pour la version américaine du Huffington Post.

Une scène pour "la légende Luke Skywalker"

Même si le cœur des fans a pu être brisé pendant cette scène, Rian Johnson explique bien qu'il ne voyait pas d'autres "fins" pour le Jedi. "Cette scène est en quelque sorte un rappel au début des Derniers Jedi lorsqu'il demande à Rey : 'Qu’est-ce que tu crois qu’un homme avec un sabre laser peut faire ?' La réponse est : créer une légende qui va propager l’espoir."



Et de poursuivre : "Et une fois qu’il a fait ça, combiné avec ce que tout cela lui a pris physiquement, on peut comprendre qu’il ne pouvait rien accomplir de plus fort (...). La galaxie a besoin de légendes", poursuit le réalisateur.



Mais, difficile de penser qu'on ne reverra pas Luke Skywalker dans Star Wars 9, surtout après le retour de Yoda dans l'aventure sous la forme d'un Force ghost (fantôme de la Force), des décennies après sa "mort" dans Le Retour du Jedi (épisode 6).



L'épisode 8 nous a montré à quel point Luke maîtrisait la Force, nul doute qu'il pourrait réussir à revenir dans l'aventure, probablement pour guider Rey.