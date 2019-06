publié le 17/06/2019 à 19:56

Marvel Entertainement a créé l'événement sur Twitter le 16 juin 2019. Le compte officiel a en effet posté une image d'une toile d’araignée (Spider-Man, évidemment) formant le chiffre 4, avec le #MarvelComics.



Le visuel aimé plus de 52.000 fois et commenté par plus de 16.000 internautes à l'heure où nous écrivons ces lignes, a bien évidemment enflammé les fans de Marvel. Car cette image, arrive un peu de nul part, sans précision de la part de la Maison des Idées, ou un message de Tom Holland, l'interprète de Spider-Man au cinéma depuis Captain America : Civil War (2016).

De quoi peut-il s'agir alors que Spider-Man : Far From Home est attendu de pied ferme par le public pour l'été 2019 ? Va-t-on découvrir un quatrième film Spider-Man ou une nouvelle série de comics qui permettrait de redémarrer la franchise des Quatre Fantastiques ? Passage en revue des théories les plus populaires auprès des fans.

Le film "Spider-Man 4" ?

Pour certains et certaines, le chiffre 4 pourrait être lié à Spider-Man 4 de Sam Rami. Il a, en effet, réalisé la première trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst. Certains fans, aimeraient retrouver le duo pour de nouvelles aventures. Comme le rappelle le média américain CNET, Spider-Man 4 devait introduire Anne Hataway dans le rôle de Felicia Hardy - Black Cat et John Malkovich dans celui du Vautour. Le film avait été annoncé pour 2011, avant d'être abandonné. Sony Pictures avait ensuite rebooté la franchise avec Andrew Garfield et Emma Stone dans The Amazing Spider-Man.



Cependant, le #MarvelComics démontre que ce visuel concerne une bande-dessinée, plutôt qu'un film. Ce pourrait donc être la retranscription en comics de ce qu'aurait pu être Spider-Man 4 de Sam Rami.

La Phase 4 de Marvel ?

Après Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, le MCU ne sera plus comme avant. Black Widow, Vision et Tony Stark sont morts, Captain America est parti à la retraite et une nouvelle génération de super-héros et héroïnes (Captain Marvel, Black Panther, Spider-Man) est prête pour la relève. La prochaine Phase de Marvel au cinéma, qui sera la Phase 4, est encore complètement inconnue. Certes, des informations ont été relayées à propos de Black Panther 2, Doctor Strange 2 ou encore Les Gardiens de la Galaxie 3. Mais, rien n'a encore été confirmé par Marvel Studios.



Ce tweet pourrait annoncer que Spider-Man : Far From Home, va nous en dire plus sur le futur du MCU. Le film va parler du Multivers, créé après le snap de Thanos dans Avengers : Infinity War, et d'où viendrait Mystério. On pourrait aussi avoir un teasing de cette Phase 4 dans une scène post-générique...

Spider-Man et les 4 Fantastiques ?

Spidey a déjà partagé des aventures avec les Quatre Fantastiques Crédit : Marvel Comics

Cela reste l'hypothèse la plus populaire chez les fans, mais qui concernerait une nouvelle série de comics de Spider-Man avec les Quatre Fantastiques, puisqu'on a toujours le #MarvelComics. Ces nouvelles bandes dessinées pourraient ensuite être adaptées au cinéma pour permettre l’arrivée des Quatre Fantastiques dans les films, au côté de Spider-Man.



D'ailleurs en mai 2019, C.B. Cebulski, le rédacteur en chef de Marvel Comics, annonçait la sortie d'"une nouvelle série de comics" pour remplacer le succès phénoménal de Star Wars #1, vendu à des millions d'exemplaires, il y a 5 ans. Un mois plus tard, Marvel Entertainment, poste le visuel "4". Coïncidence ? Pas vraiment pour certains fans qui devront néanmoins patienter avant d'avoir plus de détails concrets sur cette annonce.